Ankara Valiliği'nden 'sağanak' uyarısı
Ankara Valiliği, öğle saatlerinden itibaren il genelinde etkili olması beklenen gök gürültülü sağanağa karşı uyarıda bulundu.
Ankara Valiliği, il genelinde öğle saatlerinden itibaren yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiğini belirterek, muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini açıkladı.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine göre; Ankara il genelinde bugün öğle saatlerinden itibaren yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir. Yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.
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