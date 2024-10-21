Ankara Valiliği'nden ses hızı üzerinde uçuş duyurusu

Ankara Valiliği, sabah saatlerinde Hürjet uçağının ses hızı üzerinde uçuş gerçekleştireceğini duyurdu.

Ankara Valiliği'nden ses hızı üzerinde uçuş duyurusu
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İHA
Yayınlanma: 21.10.2024 - 00:48

Ses hızı üzerinde yapılan uçuşlarda sonik patlamaların meydana gelmesi nedeniyle Ankara Valiliğinden yapılan duyuruda, “Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş tarafından planlı ve kontrollü olarak, kalkış ve iniş için Mürted Hava Meydanı kullanılmak suretiyle Hürjet uçağımız, ilk kez ses hızı üzerinde uçuş gerçekleştirecektir. Herhangi bir tedirginlik yaşamamaları ve telaşa kapılmamaları için vatandaşlarımızın bilgisine sunulur” ifadelerine yer verildi.

Uçuş ise saat 09.30 ile 10.30 arasında gerçekleştirilecek.


Etiketler: #Ankara Valiliği #uyarı

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