Ankara'da 1 Mayıs: Yurttaşlar Tandoğan'a yürüyor!
Ankara’da Atatürk Kültür Merkezi önünde toplanan siyasi partiler, sendikalar, STK'lar, öğrenciler ve yurttaşlar, Tandoğan’da yapılacak olan 1 Mayıs kutlaması için yürüyüşe başladı.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü Tandoğan Meydanı'nda kutlayacak olan sendikalar, siyasi parti ve kitle örgütleri, Atatürk Kültür Merkezi önünde toplandı. Saat 09.00'dan itibaren Atatürk Kültür Merkezi önünde kortejler kurulurken alana giriş için polis ekipleri tarafından 3 arama noktası kuruldu. Alana girişler devam ediyor.
EMEKÇİLER TANDOĞAN'A YÜRÜYOR
DİSK, KESK, TMMOB ve ATO’nun çağrısıyla Ankara’da 1 Mayıs kutlamaları için AKM’de toplanmalar başladı.
Toplanan kitle, "AKP mezara, halk iktidara", "İş, Ekmek, Özgürlük", "İşçilerin birliği sermayeyi yenecek", "Yaşasın 1 Mayıs" sloganlarıyla Tandoğan’da yapılacak olan 1 Mayıs kutlaması için yürüyüşe başladı.
GENÇLER YOĞUN KATILIM GÖSTERDİ
ODTÜ'lü öğrencilerin yoğun katılımıyla 1 Mayıs kutlamalarına gösterdiği ilgi dikkat çekti.
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