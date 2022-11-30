Bursa'da şüpheli ölüm: Park halindeki hafif ticari araçta başından vurulmuş halde bulundu
Bursa'nın İnegöl ilçesinde park halindeki hafif ticari araçta başından vurulmuş halde bulunan Enver Mirza (31), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, saat 13.00 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Mesudiye Mahallesi’nde meydana geldi. İnegöl Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yol kenarında park halindeki 16 AYT 278 plakalı hafif ticari aracın sürücü koltuğunda hareketsiz ve kanlar içindeki kişiyi görünce polis ekiplerine haber verdi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin incelemesinde başından tabancayla vurulan yaralının Enver Mirza olduğu belirlendi. Ambulansta kalp masajı yapılan Mirza, kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Enver Mirza’nın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu’nun morguna gönderildi.
Polis ekiplerinin kiralık olduğu belirlenen hafif ticari araçta yaptığı incelemede, olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca bulundu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Video Haberler
- Burdur Gölü'nün tükenişi
- Kestanelerin sofralara yolculuğu başladı
- Hurda cihazların içinde altın arıyor
- El koyulan albino piton yeni yuvasında
- Korunmak için başladığı sporda milli takıma yükseldi
- Hayalindeki ‘School Bus’ ile dünya turuna çıkıyor
- 'Sıfır atık' projesine destek için 637 kilo kağıt topla
- Atık ahşapları oyuncaklara hayata döndürüyor
- Beslediği sincaplara çocuğu gibi bakıyor
- Gözlerine inanamadı
En Çok Okunan Haberler
-
- Ege'de korkutan deprem: 16 saat arayla...
- 'Taksiciye yalvaran köpek gibi hissediyorum'
- Mide bulandıran öykü
- İBB Meclisi'nde Tevfik Göksu'ya zor soru
- Uzmanlar salgının 'en ağırı' diyerek uyardı
- 'Sayın Kılıçdaroğlu...'
- Sözleşmeli personel kadroya nasıl alınacak?
- 'Zehir zıkkım olsun Erdoğan!'
- Erdoğan duyurdu: Afet bölgesi ilan edildi
- Resmen itiraf ettiler: 500 kişi öldü!