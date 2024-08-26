Ankara'da araçlar kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada Yaşar Akyüz (64) ve Alaaddin Akyüz hayatını kaybetti, kardeşleri İbiş Akyüz ile T.G.. ağır yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 26.08.2024 - 15:54
Ankara'da araçlar kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
Abone Ol google-news

Kaza, saat 11.00 sıralarında Sadıklı Mahallesi yolunda meydana geldi. Şereflikoçhisar'dan Sandıklı Mahallesi'ne giden T.G. yönetimindeki 06 SDT plakalı otomobil ile karşı yöndeki Alaaddin Akyüz'ün (58) kullandığı 06 ECB plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Otomobiller çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönerken, yoldan geçenlerin ihbarıyla olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Aynı otomobilde bulunan 3 kardeşten Yaşar Akyüz (64) ve Alaaddin Akyüz hayatını kaybetti, İbiş Akyüz ile T.G. ağır yaralandı.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası Şereflikoçhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ardından Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Ankara haberleri otomobil haberleri kaza haberleri

İlgili Haberler

Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü öldü

Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü öldü
Gaziantep'te feci kaza: Düğüne giderken otomobil çarptı, öldü

Gaziantep'te feci kaza: Düğüne giderken otomobil çarptı, öldü
Eskişehir'de otomobil, ikiye bölündü; 1 ölü, 3 yaralı

Eskişehir'de otomobil, ikiye bölündü; 1 ölü, 3 yaralı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler