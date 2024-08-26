Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü öldü

Erzincan-Erzurum kara yolunda otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 26.08.2024 - 11:02
Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü öldü
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Kaza, bugün sabah saatlerinde Erzincan-Erzurum karayolu Yollarüstü mevkisinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, karayolunda bisikletle giden 70 yaşındaki Selahattin Çelik’e otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan Çelik, hayatını kaybetti.

Kaza sonrası araç sürücüsü ifadesine başvurulmak üzere jandarma ekiplerince karakola götürüldü.

Olay yeri incelemesinin ardından bisiklet sürücüsünün cesedi hastane morguna kaldırıldı.


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