Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü öldü
Erzincan-Erzurum kara yolunda otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaza, bugün sabah saatlerinde Erzincan-Erzurum karayolu Yollarüstü mevkisinde meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, karayolunda bisikletle giden 70 yaşındaki Selahattin Çelik’e otomobil çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan Çelik, hayatını kaybetti.
Kaza sonrası araç sürücüsü ifadesine başvurulmak üzere jandarma ekiplerince karakola götürüldü.
Olay yeri incelemesinin ardından bisiklet sürücüsünün cesedi hastane morguna kaldırıldı.
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