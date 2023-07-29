Ankara’da bir kadın boşanma aşamasında olduğu erkek tarafından öldürüldü
Nallıhan ilçesinde yaşayan Suzan Çalık, boşanma aşamasında olduğu Uğur Çalık adlı erkek tarafından öldürüldü.
Ankara'nın Nallıhan ilçesine bağlı Çayırhan Mahallesi'nde bir kadın cinayeti yaşandı.
Edinilen bilgiye göre, boşanma aşamasındaki Suzan Çalık ile Uğur Çalık, oturdukları binanın girişinde tartıştı.
Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Uğur Çalık adlı erkek, Suzan Çalık’ı kesici aletle yaraladı.
Arbede sırasında Uğur Çalık da yaralandı. Komşularının ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Suzan Çalık’ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralanan fail Uğur Çalık ise, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Suzan Çalık’ın cansız bedeni yapılan inceleme sonrası Ankara Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.
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