Kastamonu’da 25 yaşındaki muhtar adayı ölü bulundu
Kastamonu’nun Cide ilçesinde muhtar adayı olan şahıs, annesi tarafından eski evlerinde ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Cide’de Soğuksu Beltepe köyünde ikamet eden 25 yaşındaki Ali Yalçın, evinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı.
Bir süre oğlundan haber alamayan Ali Yalçın’ın annesi G.Y., bunun üzerine çevrede oğlunu aramaya başladı. Yaptığı aramalar sonucunda anne G.Y., oğlunu eski evlerinde baygın halde buldu. G.Y., 112 Acil Sağlık ekiplerini arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ali Yalçın’ın öldüğünü belirledi.
Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Ali Yalçın’ın cenazesi, Cide Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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