Ankara'da 'change' operasyonu: 11 gözaltı

Ankara'da, yurt dışından Türkiye'ye getirdikleri otomobillere, ağır hasarlı araçların motor ve şasi numaralarını kopyalayıp (change) piyasaya süren çete çökertildi. Operasyonda 11 şüpheli, gözaltına alınırken, 21 otomobile el konuldu.

DHA
Yayınlanma: 15 Mart 2023 - 17:42
Ankara'da 'change' operasyonu: 11 gözaltı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 'resmi belgede sahtecilik', 'nitelikli dolandırıcılık', 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin; yurt dışından Türkiye'ye getirdikleri otomobiller ile haciz-yakalama kaydı olan otomobillere, ağır hasarlı araçların motor ve şasi numaralarını kopyalayıp, piyasaya sürdüğü belirlendi.

11 GÖZALTI

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda 11 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda, change yapılmış 21 otomobil ele geçirildi.

Şüphelilerden 4'ü, Emniyet'teki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 7'sinin işlemleri ise devam ediyor. 


Ankara change Operasyon

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