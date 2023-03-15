Ankara'da 'change' operasyonu: 11 gözaltı
Ankara'da, yurt dışından Türkiye'ye getirdikleri otomobillere, ağır hasarlı araçların motor ve şasi numaralarını kopyalayıp (change) piyasaya süren çete çökertildi. Operasyonda 11 şüpheli, gözaltına alınırken, 21 otomobile el konuldu.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 'resmi belgede sahtecilik', 'nitelikli dolandırıcılık', 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin; yurt dışından Türkiye'ye getirdikleri otomobiller ile haciz-yakalama kaydı olan otomobillere, ağır hasarlı araçların motor ve şasi numaralarını kopyalayıp, piyasaya sürdüğü belirlendi.
11 GÖZALTI
Bu kapsamda düzenlenen operasyonda 11 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda, change yapılmış 21 otomobil ele geçirildi.
Şüphelilerden 4'ü, Emniyet'teki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 7'sinin işlemleri ise devam ediyor.
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