Ankara'da 'tarihi eser' operasyonu: 1 gözaltı
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda çeşitli dönemlere ait 40 sikke ile eski dönemlerden 1 obje ele geçirildi; 1 şüpheli de gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı'nca kültür ve tabiat varlıklarının korunması ile kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü. İstihbari çalışmalar sonucu 13 Mart'ta S.E.'nin, ele geçirdiği tarihi eserleri satmak için müşteri arayışında olduğu anlaşıldı.
MALZEMELERE EL KONULDU
Hareket geçen jandarma, S.E.'nin üzerinde ve aracında arama yaptı. Ekipler, aramada çeşitli dönemlere ait 40 sikke ve eski dönemlerden obje ile kurusıkı tabanca ele geçirdi.
Tarihi eserlere, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne teslim edilmek üzere el konuldu. S.E. hakkında adli işlem başlatıldı.
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