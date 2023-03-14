TKKB’nin dönem başkanlığı cumhuriyetin 100. yılında Ankara’da

Yayınlanma: 14 Mart 2023 - 13:43

Güncelleme: 14 Mart 2023 - 13:43

Ankara Kent Konseyi, 101 kent konseyinin yer aldığı Türkiye Kent Konseyleri Birliği’nin dönem başkanlığını 18 Mart’ta Ankara’da düzenlenecek “Dayanışma depremden güçlüdür” temalı programla devralacak. Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin kentsel, toplumsal, sosyolojik ve psikolojik yönleriyle ele alaınacağı programda, “depreme karşı farkındalık seferberliği” başlatılması planlanıyor. Türkiye Kent Konseyleri Birliği Başkanı olan Halil İbrahim Yılmaz, dün gazetecilerle bir araya gelerek, programa ilişkin bilgi verdi. Deprem konusundaki farkındalık için hataların kabul edilmesi gerektiğini vurgulayan Yılmaz; “Yunus Emre’nin ‘Buğday mı, hikmet mi?’ sorusuna verdiği cevap gibi toplum olarak bugüne kadar kısa yoldan buğdayı seçtik. Kolay olana yöneldik. Ancak hikmete ulaşmanın zahmetli yoluna girmek zorundayız. Deprem tabiatın bir gerçeği olduğuna göre değişmesi, dönüşmesi ve önlem alması gereken bizleriz” dedi.

GENİŞ KATILIM

18 Mart’taki programda tüm konuşmaların, Kahramanmaraş depreminin yaşandığı saat olan 04.17’nin toplumsal dayanışma ve dönüşümün sembolü olması adına 4 dakika 17 saniyede tamamlanacağını söyleyen Yılmaz, programda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Antakya Medeniyet Korosu Şefi Yılmaz Özfırat, Prof. Dr. İlhan Osmanşahin, Prof. Dr. Naci Görür, Prof. Dr. Ruşen Keleş, Prof. Dr. Sadettin Ökten’in yanı sıra eski ABB başkanları Murat Karayalçın ve Mustafa Tuna’nın yer alacağını kaydetti.

KAPSAMLI ÇALIŞMA ÖNERİLERİ

Yılmaz, programda bir dizi öneri sunacaklarını da aktardı. Öneriler özetle şöyle:

“. Kent konseylerinin akademisyen ve mesleki uzman üyelerinden oluşan ‘Bağımsız Afet Şurası’;

. Afet ve benzeri durumlarda hazırlık çalışmalarının ve kaynakların listeleneceği ‘Kent Konseyleri Dijital Afet Rehberi’ ile ‘Kent Konseyleri Bağımsız Afet Raporları’ oluşturulması.

. Afet Arşiv ve Müzesi’nin açılması.

. Afetten etkilenmeyen yakın çevredeki kent konseyi güdümünde ‘Afet Dayanışma Platformu’;

. Haber, ihtiyaç ve taleplerin anlık doğrulanmasını sağlayan ‘Afet Açık Veri Teyit Platformu’;

. Eğitim verilerek hazırlıkla hale getirilmiş gönüllülerden oluşan ‘Mahalle Gönüllüleri Ağı’;

. Toplanan kaynakların miktarını, nerede ve ne zaman kullanıldığını gösteren ‘Afet Destekleri İzleme Platformu’;

. Yeniden yapılanma sürecinde uygulanacak planlama çalışmalarının ve yapılaşmanın izlenmesi ve denetlenmesi için ‘Yeniden Yapılanma Kitle Tasarım Platformu’;

. Afete uğrayan bölgelerdeki ekonomik faaliyetlerin desteklenmesi için ‘Ekonomik Yeniden Yapılanma Destek Platformu’ oluşturulması.

. Kültürel ve doğal mirasın önemli unsurlarının korunması için ‘Kültürel ve Doğal Miras Muhafızları’ sisteminin yaşama geçirilmesi.

. Engelli yurttaşların ihtiyaçlarına dönük çalışmaların yürütülmesi.”