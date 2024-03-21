Ankara’da depo yangını: Çok sayıda ekip sevk edildi!

Ankara'nın Altındağ ilçesinde yapı malzemeleri satılan bir işyerinde yangın çıktı. Alevlere çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

DHA
Yayınlanma: 21.03.2024 - 11:06
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Altındağ ilçesine bağlı Örnek Mahallesi'nde bulunan Demirciler Sitesi'nde yapı malzemeleri satılan bir işyerinin deposunda saat 09.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. 

Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle gökyüzünü siyah duman kapladı. 

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor. 


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