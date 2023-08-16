Ankara'da 'enişte' dehşeti: Tartıştığı iki kayınbiraderini tabancayla katletti

Ankara'nın Sincan ilçesinde Nuh Bozbuğa (43) ve kardeşi Ali Bozbuğa (38), tartıştıkları enişteleri Kamil K. (52), tarafından tabancayla vuruldu. İki kardeş olay yerinde hayatını kaybederken, cinayet zanlısı enişte ise karakola giderek teslim oldu.

DHA
Yayınlanma: 16.08.2023 - 07:42
Ankara'da 'enişte' dehşeti: Tartıştığı iki kayınbiraderini tabancayla katletti
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Törekent Mahallesi, Seyirtepe Küme Evleri mevkisinde, saat 21.00 sıralarında Nuh ve Ali Bozbuğa kardeşler, aralarında husumet bulunan enişteleri Kamil K. ile boş bir arazide buluştu.

Taraflar arasındaki konuşma bir süre sonra tartışmaya dönüştü. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Kamil K, belinden çıkarttığı tabanca ile kayınbiraderlerine art arda ateş açtı.

Bozbuğa kardeşler vücutlarına isabet eden kurşunlarla kanlar içerisinde yere yığılırken, Kamil K. olay yerinden kaçtı. 

İKİSİ DE HAYATINI HAYATIIN KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Nuh ve Ali Bozbuğa'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

TESLİM OLDU

Cenazeler, savcının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Katil zanlısı Kamil K. ise olaydan bir süre sonra karakola giderek teslim oldu.

Cinayetin işlendiği yere gelen iki kardeşin yakınları, sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


Adli Tıp Kurumu Ankara

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