Ankara'da erkek dehşeti: Eski eşinin arkadaşını öldürdü

Ankara'nın Sincan ilçesinde H.Ç., eski eşinin arkadaşını öldürdü. Olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı. Şüpheli H.Ç. olay sonrası kaçarken, polis ekipleri yakalamak için çalışma başlattı.

Ankara'da erkek dehşeti: Eski eşinin arkadaşını öldürdü
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DHA
Yayınlanma: 14.04.2025 - 00:21

Olay, akşam saatlerinde Sincan ilçesi Pınarbaşı Mahallesi 117'nci sokakta meydana geldi. İddiaya göre H.Ç., boşandığı eşi P.İ.'nin erkek arkadaşı İ.B.'yi tabancayla vurdu. 

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, İ.B.'nin hayatını kaybettiği tespit edildi. 

Şüpheli H.Ç. olay sonrası kaçarken, polis ekipleri yakalamak için çalışma başlattı.


Etiketler: #Ankara #silahlı saldırı

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