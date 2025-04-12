İstanbul Esenyurt'ta vahşet: 17 yaşındaki çocuk, kız arkadaşını yaralayıp annesini öldürdü!

Esenyurt'ta tartıştığı kız arkadaşı Melisa Nur G.'yi (17) bıçakla yaralayan Hasan E.(17), anne Sevda G.'nin de (49) kafasına sert bir cisimle vurarak öldürdü. Ağır yaralanan Melisa G., hastanede tedaviye alınırken, olay sonrası kaçan Hasan E.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İstanbul Esenyurt'ta vahşet: 17 yaşındaki çocuk, kız arkadaşını yaralayıp annesini öldürdü!
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 12.04.2025 - 09:22

Kan donduran olay, dün saat 19.30 sıralarında Süleymaniye Mahallesi 740. Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın bodrum katında meydana geldi.

İddiaya göre Hasan E., kız arkadaşı olduğu öne sürülen Melisa Nur G.'yi görmek için eve geldi.

İkili arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmada Hasan E., önce Melisa G.'yi bıçakla yaraladı ardından annesi Sevda G.'nin kafasına sert bir cisimle vurdu.

Şüpheli Hasan E., olay yerinden kaçarken sesleri duyan komşular 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

KIZ ARKADAŞININ ANNESİ HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, anne Sevda G.'nin hayatını kaybettiği belirlerken, ağır yaralanan Melisa G. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ŞÜPHELİ ARANIYOR

Anne Sevda G.'nin cenazesi savcının incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Polis ekiplerinin kaçan şüpheli Hasan E.'yi yakalama çalışmaları sürüyor.

 


Etiketler: #Esenyurt #Cinayet #cinayet sanığı

İlgili Haberler

Esenyurt'ta 9 gündür kayıp olarak aranıyordu; cansız bedeni Arnavutköy'de bulundu

Esenyurt'ta 9 gündür kayıp olarak aranıyordu; cansız bedeni Arnavutköy'de bulundu
Esenyurt’ta 16 yaşındaki kızının gözü önünde eşini katletti

Esenyurt’ta 16 yaşındaki kızının gözü önünde eşini katletti
Esenyurt'ta kayyumun atadığı başkan yardımcısından 560 milyar TL çalındı yalanıyla yurttaşlara hakaret

Esenyurt'ta kayyumun atadığı başkan yardımcısından 560 milyar TL çalındı yalanıyla yurttaşlara hakaret
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler