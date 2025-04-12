İstanbul Esenyurt'ta vahşet: 17 yaşındaki çocuk, kız arkadaşını yaralayıp annesini öldürdü!
Esenyurt'ta tartıştığı kız arkadaşı Melisa Nur G.'yi (17) bıçakla yaralayan Hasan E.(17), anne Sevda G.'nin de (49) kafasına sert bir cisimle vurarak öldürdü. Ağır yaralanan Melisa G., hastanede tedaviye alınırken, olay sonrası kaçan Hasan E.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kan donduran olay, dün saat 19.30 sıralarında Süleymaniye Mahallesi 740. Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın bodrum katında meydana geldi.
İddiaya göre Hasan E., kız arkadaşı olduğu öne sürülen Melisa Nur G.'yi görmek için eve geldi.
İkili arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmada Hasan E., önce Melisa G.'yi bıçakla yaraladı ardından annesi Sevda G.'nin kafasına sert bir cisimle vurdu.
Şüpheli Hasan E., olay yerinden kaçarken sesleri duyan komşular 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
KIZ ARKADAŞININ ANNESİ HAYATINI KAYBETTİ
Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, anne Sevda G.'nin hayatını kaybettiği belirlerken, ağır yaralanan Melisa G. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
ŞÜPHELİ ARANIYOR
Anne Sevda G.'nin cenazesi savcının incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Polis ekiplerinin kaçan şüpheli Hasan E.'yi yakalama çalışmaları sürüyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- ‘MEB’den on binlerce öğretmene sürgün kararı’
- Hayal Köseoğlu'ndan 'seks kaseti' açıklaması
- Bahçeli'den 'İmralı' çağrısı
- Akaryakıta gizli zam yüzde 17'ye dayandı...
- Üniversite hastanesinden açıklama geldi
- İBB soruşturmasında 24 şirkete kayyum
- İmamoğlu için kaç imza toplandı?
- Eğitim-İş'ten MEB'e açık çağrı!
- İmamoğlu dosyasına dokunan yanıyor mu?
- 'Başı dik, alnı ak, cumhurbaşkanı adayım…'