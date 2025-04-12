İstanbul Esenyurt'ta vahşet: 17 yaşındaki çocuk, kız arkadaşını yaralayıp annesini öldürdü!

Yayınlanma: 12.04.2025 - 09:22

Güncelleme: 12.04.2025 - 09:51

Kan donduran olay, dün saat 19.30 sıralarında Süleymaniye Mahallesi 740. Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın bodrum katında meydana geldi.

İddiaya göre Hasan E., kız arkadaşı olduğu öne sürülen Melisa Nur G.'yi görmek için eve geldi.

İkili arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmada Hasan E., önce Melisa G.'yi bıçakla yaraladı ardından annesi Sevda G.'nin kafasına sert bir cisimle vurdu.

Şüpheli Hasan E., olay yerinden kaçarken sesleri duyan komşular 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

KIZ ARKADAŞININ ANNESİ HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, anne Sevda G.'nin hayatını kaybettiği belirlerken, ağır yaralanan Melisa G. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ŞÜPHELİ ARANIYOR

Anne Sevda G.'nin cenazesi savcının incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Polis ekiplerinin kaçan şüpheli Hasan E.'yi yakalama çalışmaları sürüyor.