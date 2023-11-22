İstanbul Sultangazi'de kan donduran vahşet: Evini bastığı kadın ile kızını öldürüp intihar etti!

Yayınlanma: 22.11.2023 - 11:34

Güncelleme: 22.11.2023 - 11:38

Sultangazi Yunus Emre Mahallesi'nde, sabah saatlerinde Mehmet Kaya isimli erkek Şadumane Temuçin'in evini bastı.

İkili arasında çıkan tartışma sonucunda Kaya yanında getirdiği silahla Temuçin'i öldürdü.

ÖNCE KATLETTİ, SONRA İNTİHAR ETTİ

Silah sesi üzerine Temuçin'in kızı Aleyna Dayıoğlu evden kaçtı. Dayıoğlu'nu sokakta yakalayan Kaya, genç kızı da aynı silahla öldürdükten sonra intihar etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekipler yaptıkları incelemede üç kişinin de hayatını kaybettiğini belirledi.

Cansız bedenler otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.