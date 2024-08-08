Esenyurt'ta silahlı çatışma: Yaralılar var!

İstanbul Esenyurt Yeşilkent Mahallesi'inde 2 grup arasında silahlı kavga çıktı. Kavga sırasında silahlardan çıkan kurşunlar 1 işyeri ve 1 araca isabet etti. 3 kişinin yaralandığı kavga anı cep telefonu görüntülerine yansıdı.

DHA
Yayınlanma: 08.08.2024 - 14:27
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Esenyurt Yeşilkent Mahallesi'inde 2 grup arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada 3 kişi yaralandı.

Çatışma sırasında kurşunlar 1 işyeri ve 1 araca isabet etti. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak olayla ilgili inceleme başlattı. Yaralılar ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Silahlı kavga anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.


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