Marangoz atölyesi, yangında kullanılamaz hale geldi

Muğla'da, Mehmet Sarıman'a ait marangoz atölyesi, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Ekipler olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA
Yayınlanma: 18 Ocak 2023 - 16:35
Marangoz atölyesi, yangında kullanılamaz hale geldi
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Seydikemer ilçesi Güneşli Mahallesi Saklıkent Caddesi'nde, Mehmet Sarıman'a ait marangoz atölyesinde, saat 02.00 sıralarında yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

3 DÖNÜMLÜK ALANDAKİ MARANGOZ ATÖLYESİ KÜL ÖLDU

Adrese, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Seydikemer Grup Amirliği ekipleri tarafından 1 saatte söndürülen yangında, 3 dönümlük alandaki marangoz atölyesi kullanılamaz hale geldi.

Ekipler, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.


Yangın marangoz atölye

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