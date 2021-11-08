Ankara'da “Hz. Ali’yi sevmeyiz” diyen öğretmen hakkında karar

08 Kasım 2021 Pazartesi, 13:43

Ankara’nın Mamak ilçesindeki Şehit Ali İhsan Okatan Ortaokulu’nda sözleşmeli olarak Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği yapan M.K. isimli öğretmen, 20 Eylül’de katıldığı bir ders esnasında 8’inci sınıf öğrencilerine “Alevi olanlar parmak kaldırsın” dedikten sonra parmak kaldıran öğrencilere “Aleviler neden abdest alıp namaz kılmıyor? Oruç neden tutulmuyor?" sorularını yöneltti. M.K.’nin “Hz. Ali’yi sevmeyiz” ifadelerinin ardından öğrencilerin derste yaşananları ailelerine anlatması üzerine veliler okul müdürlüğüne şikâyette bulundu.

Gazetemiz muhabiri Sefa Uyar'ın gündeme getirdiği olay üzerine, CHP, HDP ve İYİ Parti milletvekilleri tarafından Meclis gündemine taşındı ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergeleri verildi.

SORU ÖNERGESİNE YANIT VERDİ

Öte yandan Gazete Duvar’dan Ogün Akkaya’nın haberine göre, CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi ve HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz’ın yazılı soru önergelerine yanıt veren Bakan, okulda ücretli öğretmenlik yapan M.K.’nin 24 Eylül 2021 tarihinde görevden ayrıldığını şu sözlerle açıkladı:

“Ankara Valiliğince konuya ilişkin olarak; söz konusu okulda ders ücreti karşılığı öğretmen olarak görevlendirilen adı geçen öğretmen hakkında Mamak Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce görevlendirilen muhakkik tarafından inceleme soruşturma yapıldığı, soruşturma sonucunda düzenlenen raporda; okul yöneticilerinin konu hakkında bilgilerinin olması üzerine olaya müdahale ettikleri, veli dilekçesi üzerine öğretmenden savunma istendiği, adı geçen öğretmenin 24/09/2021 tarihinde görevden ayrıldığı belirtilmiştir.”