Ankara'da iki otomobil birbirine girdi: 3'ü ağır 9 yaralı

Ankara'da seyir halindeki otomobil ile yan yoldan çıkan aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3’ü ağır toplam 9 kişi yaralandı.

Ankara'da iki otomobil birbirine girdi: 3'ü ağır 9 yaralı
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İHA
Yayınlanma: 02.05.2025 - 13:12

Kaza, sabah saat 07.00 sıralarında Sincan ilçesi Pınarbaşı Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi’nde meydana geldi.

Alınan bilgilere göre, Y.Y. idaresindeki 06 CRZ 467 plakalı otomobil, karşı yoldan gelen ve kavşağı dönmek için manevra yapan İ.K. idaresindeki 06 HC 467 plakalı araçla çarpıştı.

Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı yaralılar, çevre hastanelere nakledildi.

3 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Aralarında sürücülerin de bulunduğu 9 yaralıdan 3’ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili incelemeler sürüyor.


Etiketler: #Ankara #otomobil

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