Ankara'da ilçe seçim kurulları nerede? İzmir'de ilçe seçim kurulları nerede?

Yurttaşlar, bugün 13. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekillerini seçmek için sandık başına gidiyor. Oylar, ilçe seçim kurullarında toplanacak. Peki, Ankara'da ilçe seçim kurulları nerede? İzmir'de ilçe seçim kurulları nerede?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.05.2023 - 11:08
Ankara'da ilçe seçim kurulları nerede? İzmir'de ilçe seçim kurulları nerede?
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Türkiye bugün cumhurbaşkanını ve milletvekillerini seçmek için sandık başına gidecek. Sandıklar Türkiye saatiyle 08.00’de açılacak ve 17.00’de kapanacak. Sandıklar kapandıktan sonra oy sayımına geçilecek. İlk önce cumhurbaşkanı seçimi oyları, ardından milletvekili seçimi oyları sandık kurulunun siyasi parti temsilcisi üyeleriyle beraber sayılacak. Sonuçların tutanağa bağlanmasının ardından, sandık kurulu başkanınca kurayla iki siyasi partili üye belirlenecek ve oylar ilçe seçim kuruluna götürülecek. ''Ankara'da ilçe seçim kurulları nerede? İzmir'de ilçe seçim kurulları nerede?' soruları sıklıkla soruluyor. İşte ayrıntılar...

ANKARA'DA İLÇE SEÇİM KURULLARI NEREDE?

Ankara ilçe seçim kurulları listesi şu şekilde:

ANKARA İL SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI

KAVAKLIDERE MAHALLESİ KIZILIRMAK CADDESİ NO:9 ÇANKAYA/ANKARA
AKYURT İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI

BEYAZIT MAHALLESİ,ŞELALE SOKAK NO:4- ADLİYE SARAYI-ZEMİN KAT AKYURT/ ANKARA
ALTINDAĞ 1. İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI

KAVAKLIDERE MAHALLESİ KIZILIRMAK CADDESİ NO:9 KAT:2 ÇANKAYA/ANKARA
ALTINDAĞ 2. İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI

KAVAKLIDERE MAH. KIZILIRMAK CAD. NO:9 KAT:2 ÇANKAYA/ANKARA
AYAŞ İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI

ANKARA BATI ADLİYESİ OĞUZLAR MAH.PROF.DR. NECMETTİN ERBAKAN CAD.NO:52 ANKARA/ETİMESGUT
BALA İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI

KARTALTEPE MAH. HÜKÜMET CAD. NO: 65 (ADLİYE BİNASI) BALA / ANKARA
BEYPAZARI İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI

ADALET SARAYI BEYPAZARI
ÇAMLIDERE İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI

YENİCE MAHALLESİ CENGİZ TOPEL CADDESİ NO:16 KIZILCAHAMAM ADLİYE SARAYI KAT:2 06890 KIZILCAHAMAM/ANKARA
ÇANKAYA 1. İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI

KAVAKLIDERE MAH. KIZILIRMAK CAD. NO:9 KAT:1 ÇANKAYA/ANKARA
ÇANKAYA 2. İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI

KAVAKLIDERE MAH. KIZILIRMAK CAD. NO:9 KAT:1 ÇANKAYA/ANKARA
ÇANKAYA 3. İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI

KAVAKLIDERE MAH. KIZILIRMAK CAD. NO:9 KAT:1 ÇANKAYA/ANKARA
ÇANKAYA 4. İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI

KAVAKLIDERE MAH. KIZILIRMAK CAD. NO:9 KAT:1 ÇANKAYA/ANKARA
ÇUBUK İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI

YAVUZ SELİM MAHALLESİ PTT CADDESİ NUR SOKAK NO:39 ADALET SARAYI ÇUBUK/ANKARA
ELMADAĞ İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI

ELMADAĞ ADALET SARAYI KAT : 3 ELMADAĞ/ANKARA
ETİMESGUT 1. İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI

OĞUZLAR MAH. PROF. DR. NECMETTİN ERBAKAN CAD. NO:52 ANKARA BATI ADLİYE SARAYI ETİMESGUT/ANKARA
ETİMESGUT 2. İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI

OĞUZLAR MAH. PROF. DR. NECMETTİN ERBAKAN CAD. NO:52 SİNCAN ADLİYESİ ETİMESGUT/ANKARA
ETİMESGUT 3. İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI

OĞUZLAR MAHALLESİ ANKARA BATI ADALET SARAYI
EVREN İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI

İSTİKLAL MAHALLESİ METİN ŞANAL BULVARI ADALET SARAYI NO: 36 KAT:1 ŞEREFLİKOÇHİSAR/ ANKARA.
GÖLBAŞI/ANKARA İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI

SEÇİM MÜDÜRLÜĞÜ: SEĞMENLER MAH. OĞUZ KAĞAN USTA CAD. NO: 34 (ZÜBEYDE HANIM KÜLTÜR MERKEZİ KAT: 2 - ÜST GİRİŞ) GÖLBAŞI / ANKARA, İSKB.: BAHÇELİEVLER MAH. 317. SOKAK NO:6 (ADLİYE BİNASI) GÖLBAŞI/ANKARA
GÜDÜL İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI

ADALET SARAYI BEYPAZARI
HAYMANA İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI

YENİ MAHALLESİ ANKARA CADDESİ ADALET SARAYI NO:10-19 KAT:1 HAYMANA/ANKARA
KAHRAMANKAZAN İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI

FATİH MAHALLESİ, ANKARA BULVARI NO:160 KAHRAMANKAZAN/ANKARA
KALECİK İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI

YENİDOĞAN MAHALLESİ HÜSEYİN SAĞIRKAYA BULVARI NO: 1 KALECİK ADLİYESİ KALECİK/ANKARA
KEÇİÖREN 1. İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI

KAVAKLIDERE MAHALLESİ KIZILIRMAK CADDESİ NO : 9 KAT : 2 ÇANKAYA / ANKARA
KEÇİÖREN 2. İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI

KAVAKLIDERE MAH.KIZILIRMAK CADDESİ NO : 9 KAT : 2 ÇANKAYA/ ANKARA
KEÇİÖREN 3. İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI

KAVAKLIDERE MAH. KIZILIRMAK CAD. NO:9 KAT:2 ÇANKAYA/ ANKARA
KEÇİÖREN 4. İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI

KAVAKLIDERE MAH.KIZILIRMAK CADDESİ NO : 9/2 ÇANKAYA / ANKARA
KIZILCAHAMAM İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI

YENİCE MAHALLESİ CENGİZ TOPEL CADDESİ NO:16 KIZILCAHAMAM ADLİYE SARAYI KAT:1 06890 KIZILCAHAMAM/ANKARA
MAMAK 1. İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI

KAVAKLIDERE MAHALLESİ KIZILIRMAK CAD. NO:9 KAT:4 ÇANKAYA/ANKARA
MAMAK 2. İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI

KAVAKLIDERE MAHALLESİ KIZILIRMAK CAD. NO:9 KAT:4 ÇANKAYA/ANKARA
MAMAK 3. İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI

KAVAKLIDERE MAHALLESİ KIZILIRMAK CAD. NO:9 KAT:4 ÇANKAYA/ANKARA
NALLIHAN İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI

ALİAĞA MAH. İNKİLAP CAD. NALLIHAN ADLİYESİ KAT :3 NALLIHAN-ANKARA
POLATLI İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI

ŞENTEPE MAHALLESİ MEVLANA CADDESİ NO:31 ADALET SARAYI ZEMİN KAT A.Z.01 06900 POLATLI / ANKARA
PURSAKLAR İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI

KAVAKLIDERE MAH. KIZILIRMAK CAD. NO:9 KAT:5 ÇANKAYA / ANKARA
SİNCAN 1. İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI

ANKARA BATI ADLİYESİ, OĞUZLAR MAH. PROF. DR. NECMETTİN ERBAKAN CAD. NO:52 ETİMESGUT/ANKARA
SİNCAN 2. İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI

ANKARA BATI ADLİYESİ OĞUZLAR MAH.PROF.DR. NECMETTİN ERBAKAN CAD.NO:52 ANKARA/ETİMESGUT
ŞEREFLİKOÇHİSAR İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI

İSTİKLAL MAHALLESİ METİN ŞANAL BULVARI ADALET SARAYI NO: 36 KAT:1 ŞEREFLİKOÇHİSAR/ANKARA.
YENİMAHALLE 1. İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI

KAVAKLIDERE MAHALLESİ, KIZILIRMAK CADDESİ, NO:9 KAT:4 ÇANKAYA/ANKARA
YENİMAHALLE 2. İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI

KAVAKLIDERE MAHALLESİ, KIZILIRMAK CADDESİ, NO:9 KAT:4 ÇANKAYA/ANKARA
YENİMAHALLE 3. İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI

KAVAKLIDERE MAHALLESİ, KIZILIRMAK CADDESİ, NO:9 KAT:4 ÇANKAYA/ANKARA

İZMİR İLÇE SEÇİM KURULLARI NEREDE?

İzmir ilçe seçim kurulları listesi şu şekilde:

İZMİR İL SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI23242530552324253055ATATÜRK CADDESİ NO:398 DALYAN GÜMRÜK İŞ HANI KAT:4 NO:410 ALSANCAK/İZMİR
ALİAĞA İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI0232616227602326162276ATATÜRK MAHALLESİ GÜNEŞ SOKAK NO: 23/A (ENKA SPOR TESİSLERİ ) ALİAĞA/İZMİR
BALÇOVA İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI0232483064402324830644AHMET HAKKI BALCIOĞLU MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ SPOR SALONU
BAYINDIR İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI0232581379702325813452ADALET SARAYI 35840 BAYINDIR
BAYRAKLI 1.İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI0232347007202323470172MANSUROĞLU MAH. DUMLUPINAR CAD N:68/C BAYRAKLI/İZMİR
BAYRAKLI 2. İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI0232347007202323470172MANSUROĞLU MAH.DUMLUPINAR CAD N:68/C BAYRAKLI/İZMİR
BERGAMA İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI0232631283702326312837ZAFER MAH. CUMHURİYET MEYDANI ADLİYE SARAYI ZEMİN KAT BERGAMA/İZMİR
BEYDAĞ İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI0232545908802325450113ANAFARTALAR MAHALLESİ ŞEHİT ADNAN MENDERES BULVARI NO:154 YENİ ADLİYE BİNASI Z-42-43 35750 ÖDEMİŞ/İZMİR
BORNOVA 1. İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI0232388193602323883539DR. CAVİT ÖZYEĞİN İLKÖĞRETM OKULU KAPALI SPOR SALONU EVKA 3 MAH / BORNOVA
BORNOVA 2. İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI0232388193602323883539DR. CAVİT ÖZYEĞİN İLKÖĞRETM OKULU KAPALI SPOR SALONU EVKA 3 MAH / BORNOVA
BUCA 1. İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI0232442342402324423424KURUÇEŞME MAH. DOĞUŞ CAD. DEÜ TINAZTEPE YERLEŞKESİ KAPALI SPOR SALONU
BUCA 2. İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI0232442342402324423424KURUÇEŞME MAH. DOĞUŞ CAD. DEÜ TINAZTEPE YERLEŞKESİ SPOR SALONU
ÇEŞME İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI0232712695802327126958ADALET SARAYI İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI ÇEŞME/İZMİR
ÇİĞLİ İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI0232369814000000000000KÖYİÇİ MAHALLESİ, 8055 SOKAK : ÇİĞLİ HÜKÜMET BİNASI ÇİĞLİ İZMİR
DİKİLİ İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI0232671458202326714582CUMHURİYET MAHALLESİ 313. SOKAK NO: 24 ADALET SARAYI 35980 DİKİLİ/İZMİR
FOÇA İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI0232812152902328121529İSMETPAŞA MAHALLESİ MERSİNAKİ CADDESİ HÜKMET KONAĞI İZMİR/FOÇA
GAZİEMİR İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI0232483200302324832003GAZİ MAH. ÖNDER CAD. 14. SOK. NO:1 K:2 D:205 GAZİEMİR /İZMİR GAZİEMİR OFİSİM İŞHANI
GÜZELBAHÇE İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI0232445728902324457289AKDENİZ MAH. 1352 SK. NO:4/2 KONAK/İZMİR
KARABAĞLAR 1. İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI0232256488302322564883VATAN MAHALLESİ 9151 SOKAK NO:2 İHSAN ALYANAK KAPALI SPOR SALONU KARABAĞLAR /İZMİR
KARABAĞLAR 2. İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI0232256488302322564883VATAN MAHALLESİ 9151 SOKAK NO:2 İHSAN ALYANAK KAPALI SPOR SALONU KARABAĞLAR /İZMİR
KARABURUN İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI0232731311902327313119HÜKÜMET CADDESİ HÜKÜMET KONAĞI ZEMİN KAT 35960 KARABURUN/İZMİR
KARŞIYAKA 1. İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI0232369213600000000000ŞEMİKLER MAHALLESİ ORDU CADDESİ NO:210/B KARŞIYAKA / İZMİR
KARŞIYAKA 2. İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI0232369213600000000000ŞEMİKLER MAHALLESİ ORDU CADDESİ NO:210/B KARŞIYAKA - İZMİR
KEMALPAŞA İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI0232878141802328785091SEKİZ EYLÜL MAHALLESİ 134 SOKAK NO:4 35730 KEMALPAŞA/İZMİR
KINIK İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI0232687105302326872143YENİ MAHALLE ATATÜRK CADDESİ HÜKÜMET KONAĞI NO:53 ADALET DAİRESİ KINIK/İZMİR
KİRAZ İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI0232572327502325723275İSTİKLAL MH. SABİT ARLI CD. NO:53 HÜKÜMET KONAĞI KAT:3 KİRAZ-İZMİR
KONAK 1. İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI0232483661702324836617ETİLER MAHALLESİ GAZİLER CADDESİ NO:64 TARİHİ BIÇAKÇI HAN KONAK/İZMİR
KONAK 2. İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI0232483661702324836617ETİLER MAHALLESİ GAZİLER CADDESİ TARİHİ BIÇAKÇI HAN KONAK/İZMİR
MENDERES İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI0232782271102327822711KASIMPAŞA MAHALLESİ 250 SOKAK NO:37 - 35470 MENDERES/İZMİR
MENEMEN İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI0232832125402328321254KASIMPAŞA MAH. ATATÜRK CAD. ADALET SARAYI NO:1 ZEMİN KAT Z-12 35660 MENEMEN/İZMİR
NARLIDERE İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI0232238730302322390989HUZUR MAHALLESİ MİTHATPAŞA CADDESİ NO:477/A NARLIDERE KAYMAKAMLIK BİNASI KAT:2 İZMİR - NARLIDERE
ÖDEMİŞ İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI0232545908802325450113ANAFARTALAR MAHALLESİ ŞEHİT ADNAN MENDERES BULVARI NO:154 (YENİ ADLİYE BİNASI) ZEMİN KAT NO:42-43 PK:35750 ÖDEMİŞ/İZMİR
SEFERİHİSAR İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI0232743570002327435736SEFERİHİSAR ADALET SARAYI -KAT 2- SEFERİHİSAR/İZMİR
SELÇUK İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI0232892692202328926509ATATÜRK MAHALLESİ ATATÜRK CADDESİ HÜKÜMET KONAĞI SELÇUK/İZMİR
TİRE İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI0232512226202325122262İPEKÇİLER MAHALLESİ ADLİYE MEYDANI NO:6 TİRE / İZMİR
TORBALI İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI0232853226102328531960TORBALI MAHALLESİ 5104 SOKAK NO:22 ÇETİNELLER ORTAOKULU SPOR SALONU TORBALI / İZMİR
URLA İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI0232754137402327541374RÜSTEM MAHALLESİ ERDOĞAN KER CADDESİ ADALET SARAYI URLA

İzmir Ankara ilçe seçim kurulları 2023 seçimleri

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