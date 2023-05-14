Ankara'da ilçe seçim kurulları nerede? İzmir'de ilçe seçim kurulları nerede?
Yurttaşlar, bugün 13. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekillerini seçmek için sandık başına gidiyor. Oylar, ilçe seçim kurullarında toplanacak. Peki, Ankara'da ilçe seçim kurulları nerede? İzmir'de ilçe seçim kurulları nerede?
Türkiye bugün cumhurbaşkanını ve milletvekillerini seçmek için sandık başına gidecek. Sandıklar Türkiye saatiyle 08.00’de açılacak ve 17.00’de kapanacak. Sandıklar kapandıktan sonra oy sayımına geçilecek. İlk önce cumhurbaşkanı seçimi oyları, ardından milletvekili seçimi oyları sandık kurulunun siyasi parti temsilcisi üyeleriyle beraber sayılacak. Sonuçların tutanağa bağlanmasının ardından, sandık kurulu başkanınca kurayla iki siyasi partili üye belirlenecek ve oylar ilçe seçim kuruluna götürülecek. ''Ankara'da ilçe seçim kurulları nerede? İzmir'de ilçe seçim kurulları nerede?' soruları sıklıkla soruluyor. İşte ayrıntılar...
ANKARA'DA İLÇE SEÇİM KURULLARI NEREDE?
Ankara ilçe seçim kurulları listesi şu şekilde:
|ANKARA İL SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
|KAVAKLIDERE MAHALLESİ KIZILIRMAK CADDESİ NO:9 ÇANKAYA/ANKARA
|AKYURT İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
|BEYAZIT MAHALLESİ,ŞELALE SOKAK NO:4- ADLİYE SARAYI-ZEMİN KAT AKYURT/ ANKARA
|ALTINDAĞ 1. İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
|KAVAKLIDERE MAHALLESİ KIZILIRMAK CADDESİ NO:9 KAT:2 ÇANKAYA/ANKARA
|ALTINDAĞ 2. İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
|KAVAKLIDERE MAH. KIZILIRMAK CAD. NO:9 KAT:2 ÇANKAYA/ANKARA
|AYAŞ İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
|ANKARA BATI ADLİYESİ OĞUZLAR MAH.PROF.DR. NECMETTİN ERBAKAN CAD.NO:52 ANKARA/ETİMESGUT
|BALA İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
|KARTALTEPE MAH. HÜKÜMET CAD. NO: 65 (ADLİYE BİNASI) BALA / ANKARA
|BEYPAZARI İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
|ADALET SARAYI BEYPAZARI
|ÇAMLIDERE İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
|YENİCE MAHALLESİ CENGİZ TOPEL CADDESİ NO:16 KIZILCAHAMAM ADLİYE SARAYI KAT:2 06890 KIZILCAHAMAM/ANKARA
|ÇANKAYA 1. İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
|KAVAKLIDERE MAH. KIZILIRMAK CAD. NO:9 KAT:1 ÇANKAYA/ANKARA
|ÇANKAYA 2. İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
|KAVAKLIDERE MAH. KIZILIRMAK CAD. NO:9 KAT:1 ÇANKAYA/ANKARA
|ÇANKAYA 3. İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
|KAVAKLIDERE MAH. KIZILIRMAK CAD. NO:9 KAT:1 ÇANKAYA/ANKARA
|ÇANKAYA 4. İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
|KAVAKLIDERE MAH. KIZILIRMAK CAD. NO:9 KAT:1 ÇANKAYA/ANKARA
|ÇUBUK İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
|YAVUZ SELİM MAHALLESİ PTT CADDESİ NUR SOKAK NO:39 ADALET SARAYI ÇUBUK/ANKARA
|ELMADAĞ İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
|ELMADAĞ ADALET SARAYI KAT : 3 ELMADAĞ/ANKARA
|ETİMESGUT 1. İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
|OĞUZLAR MAH. PROF. DR. NECMETTİN ERBAKAN CAD. NO:52 ANKARA BATI ADLİYE SARAYI ETİMESGUT/ANKARA
|ETİMESGUT 2. İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
|OĞUZLAR MAH. PROF. DR. NECMETTİN ERBAKAN CAD. NO:52 SİNCAN ADLİYESİ ETİMESGUT/ANKARA
|ETİMESGUT 3. İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
|OĞUZLAR MAHALLESİ ANKARA BATI ADALET SARAYI
|EVREN İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
|İSTİKLAL MAHALLESİ METİN ŞANAL BULVARI ADALET SARAYI NO: 36 KAT:1 ŞEREFLİKOÇHİSAR/ ANKARA.
|GÖLBAŞI/ANKARA İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
|SEÇİM MÜDÜRLÜĞÜ: SEĞMENLER MAH. OĞUZ KAĞAN USTA CAD. NO: 34 (ZÜBEYDE HANIM KÜLTÜR MERKEZİ KAT: 2 - ÜST GİRİŞ) GÖLBAŞI / ANKARA, İSKB.: BAHÇELİEVLER MAH. 317. SOKAK NO:6 (ADLİYE BİNASI) GÖLBAŞI/ANKARA
|GÜDÜL İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
|ADALET SARAYI BEYPAZARI
|HAYMANA İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
|YENİ MAHALLESİ ANKARA CADDESİ ADALET SARAYI NO:10-19 KAT:1 HAYMANA/ANKARA
|KAHRAMANKAZAN İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
|FATİH MAHALLESİ, ANKARA BULVARI NO:160 KAHRAMANKAZAN/ANKARA
|KALECİK İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
|YENİDOĞAN MAHALLESİ HÜSEYİN SAĞIRKAYA BULVARI NO: 1 KALECİK ADLİYESİ KALECİK/ANKARA
|KEÇİÖREN 1. İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
|KAVAKLIDERE MAHALLESİ KIZILIRMAK CADDESİ NO : 9 KAT : 2 ÇANKAYA / ANKARA
|KEÇİÖREN 2. İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
|KAVAKLIDERE MAH.KIZILIRMAK CADDESİ NO : 9 KAT : 2 ÇANKAYA/ ANKARA
|KEÇİÖREN 3. İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
|KAVAKLIDERE MAH. KIZILIRMAK CAD. NO:9 KAT:2 ÇANKAYA/ ANKARA
|KEÇİÖREN 4. İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
|KAVAKLIDERE MAH.KIZILIRMAK CADDESİ NO : 9/2 ÇANKAYA / ANKARA
|KIZILCAHAMAM İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
|YENİCE MAHALLESİ CENGİZ TOPEL CADDESİ NO:16 KIZILCAHAMAM ADLİYE SARAYI KAT:1 06890 KIZILCAHAMAM/ANKARA
|MAMAK 1. İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
|KAVAKLIDERE MAHALLESİ KIZILIRMAK CAD. NO:9 KAT:4 ÇANKAYA/ANKARA
|MAMAK 2. İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
|KAVAKLIDERE MAHALLESİ KIZILIRMAK CAD. NO:9 KAT:4 ÇANKAYA/ANKARA
|MAMAK 3. İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
|KAVAKLIDERE MAHALLESİ KIZILIRMAK CAD. NO:9 KAT:4 ÇANKAYA/ANKARA
|NALLIHAN İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
|ALİAĞA MAH. İNKİLAP CAD. NALLIHAN ADLİYESİ KAT :3 NALLIHAN-ANKARA
|POLATLI İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
|ŞENTEPE MAHALLESİ MEVLANA CADDESİ NO:31 ADALET SARAYI ZEMİN KAT A.Z.01 06900 POLATLI / ANKARA
|PURSAKLAR İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
|KAVAKLIDERE MAH. KIZILIRMAK CAD. NO:9 KAT:5 ÇANKAYA / ANKARA
|SİNCAN 1. İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
|ANKARA BATI ADLİYESİ, OĞUZLAR MAH. PROF. DR. NECMETTİN ERBAKAN CAD. NO:52 ETİMESGUT/ANKARA
|SİNCAN 2. İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
|ANKARA BATI ADLİYESİ OĞUZLAR MAH.PROF.DR. NECMETTİN ERBAKAN CAD.NO:52 ANKARA/ETİMESGUT
|ŞEREFLİKOÇHİSAR İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
|İSTİKLAL MAHALLESİ METİN ŞANAL BULVARI ADALET SARAYI NO: 36 KAT:1 ŞEREFLİKOÇHİSAR/ANKARA.
|YENİMAHALLE 1. İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
|KAVAKLIDERE MAHALLESİ, KIZILIRMAK CADDESİ, NO:9 KAT:4 ÇANKAYA/ANKARA
|YENİMAHALLE 2. İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
|KAVAKLIDERE MAHALLESİ, KIZILIRMAK CADDESİ, NO:9 KAT:4 ÇANKAYA/ANKARA
|YENİMAHALLE 3. İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
|KAVAKLIDERE MAHALLESİ, KIZILIRMAK CADDESİ, NO:9 KAT:4 ÇANKAYA/ANKARA
İZMİR İLÇE SEÇİM KURULLARI NEREDE?
İzmir ilçe seçim kurulları listesi şu şekilde:
|İZMİR İL SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
|2324253055
|2324253055
|ATATÜRK CADDESİ NO:398 DALYAN GÜMRÜK İŞ HANI KAT:4 NO:410 ALSANCAK/İZMİR
|ALİAĞA İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
|02326162276
|02326162276
|ATATÜRK MAHALLESİ GÜNEŞ SOKAK NO: 23/A (ENKA SPOR TESİSLERİ ) ALİAĞA/İZMİR
|BALÇOVA İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
|02324830644
|02324830644
|AHMET HAKKI BALCIOĞLU MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ SPOR SALONU
|BAYINDIR İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
|02325813797
|02325813452
|ADALET SARAYI 35840 BAYINDIR
|BAYRAKLI 1.İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
|02323470072
|02323470172
|MANSUROĞLU MAH. DUMLUPINAR CAD N:68/C BAYRAKLI/İZMİR
|BAYRAKLI 2. İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
|02323470072
|02323470172
|MANSUROĞLU MAH.DUMLUPINAR CAD N:68/C BAYRAKLI/İZMİR
|BERGAMA İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
|02326312837
|02326312837
|ZAFER MAH. CUMHURİYET MEYDANI ADLİYE SARAYI ZEMİN KAT BERGAMA/İZMİR
|BEYDAĞ İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
|02325459088
|02325450113
|ANAFARTALAR MAHALLESİ ŞEHİT ADNAN MENDERES BULVARI NO:154 YENİ ADLİYE BİNASI Z-42-43 35750 ÖDEMİŞ/İZMİR
|BORNOVA 1. İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
|02323881936
|02323883539
|DR. CAVİT ÖZYEĞİN İLKÖĞRETM OKULU KAPALI SPOR SALONU EVKA 3 MAH / BORNOVA
|BORNOVA 2. İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
|02323881936
|02323883539
|DR. CAVİT ÖZYEĞİN İLKÖĞRETM OKULU KAPALI SPOR SALONU EVKA 3 MAH / BORNOVA
|BUCA 1. İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
|02324423424
|02324423424
|KURUÇEŞME MAH. DOĞUŞ CAD. DEÜ TINAZTEPE YERLEŞKESİ KAPALI SPOR SALONU
|BUCA 2. İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
|02324423424
|02324423424
|KURUÇEŞME MAH. DOĞUŞ CAD. DEÜ TINAZTEPE YERLEŞKESİ SPOR SALONU
|ÇEŞME İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
|02327126958
|02327126958
|ADALET SARAYI İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI ÇEŞME/İZMİR
|ÇİĞLİ İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
|02323698140
|00000000000
|KÖYİÇİ MAHALLESİ, 8055 SOKAK : ÇİĞLİ HÜKÜMET BİNASI ÇİĞLİ İZMİR
|DİKİLİ İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
|02326714582
|02326714582
|CUMHURİYET MAHALLESİ 313. SOKAK NO: 24 ADALET SARAYI 35980 DİKİLİ/İZMİR
|FOÇA İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
|02328121529
|02328121529
|İSMETPAŞA MAHALLESİ MERSİNAKİ CADDESİ HÜKMET KONAĞI İZMİR/FOÇA
|GAZİEMİR İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
|02324832003
|02324832003
|GAZİ MAH. ÖNDER CAD. 14. SOK. NO:1 K:2 D:205 GAZİEMİR /İZMİR GAZİEMİR OFİSİM İŞHANI
|GÜZELBAHÇE İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
|02324457289
|02324457289
|AKDENİZ MAH. 1352 SK. NO:4/2 KONAK/İZMİR
|KARABAĞLAR 1. İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
|02322564883
|02322564883
|VATAN MAHALLESİ 9151 SOKAK NO:2 İHSAN ALYANAK KAPALI SPOR SALONU KARABAĞLAR /İZMİR
|KARABAĞLAR 2. İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
|02322564883
|02322564883
|VATAN MAHALLESİ 9151 SOKAK NO:2 İHSAN ALYANAK KAPALI SPOR SALONU KARABAĞLAR /İZMİR
|KARABURUN İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
|02327313119
|02327313119
|HÜKÜMET CADDESİ HÜKÜMET KONAĞI ZEMİN KAT 35960 KARABURUN/İZMİR
|KARŞIYAKA 1. İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
|02323692136
|00000000000
|ŞEMİKLER MAHALLESİ ORDU CADDESİ NO:210/B KARŞIYAKA / İZMİR
|KARŞIYAKA 2. İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
|02323692136
|00000000000
|ŞEMİKLER MAHALLESİ ORDU CADDESİ NO:210/B KARŞIYAKA - İZMİR
|KEMALPAŞA İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
|02328781418
|02328785091
|SEKİZ EYLÜL MAHALLESİ 134 SOKAK NO:4 35730 KEMALPAŞA/İZMİR
|KINIK İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
|02326871053
|02326872143
|YENİ MAHALLE ATATÜRK CADDESİ HÜKÜMET KONAĞI NO:53 ADALET DAİRESİ KINIK/İZMİR
|KİRAZ İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
|02325723275
|02325723275
|İSTİKLAL MH. SABİT ARLI CD. NO:53 HÜKÜMET KONAĞI KAT:3 KİRAZ-İZMİR
|KONAK 1. İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
|02324836617
|02324836617
|ETİLER MAHALLESİ GAZİLER CADDESİ NO:64 TARİHİ BIÇAKÇI HAN KONAK/İZMİR
|KONAK 2. İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
|02324836617
|02324836617
|ETİLER MAHALLESİ GAZİLER CADDESİ TARİHİ BIÇAKÇI HAN KONAK/İZMİR
|MENDERES İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
|02327822711
|02327822711
|KASIMPAŞA MAHALLESİ 250 SOKAK NO:37 - 35470 MENDERES/İZMİR
|MENEMEN İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
|02328321254
|02328321254
|KASIMPAŞA MAH. ATATÜRK CAD. ADALET SARAYI NO:1 ZEMİN KAT Z-12 35660 MENEMEN/İZMİR
|NARLIDERE İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
|02322387303
|02322390989
|HUZUR MAHALLESİ MİTHATPAŞA CADDESİ NO:477/A NARLIDERE KAYMAKAMLIK BİNASI KAT:2 İZMİR - NARLIDERE
|ÖDEMİŞ İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
|02325459088
|02325450113
|ANAFARTALAR MAHALLESİ ŞEHİT ADNAN MENDERES BULVARI NO:154 (YENİ ADLİYE BİNASI) ZEMİN KAT NO:42-43 PK:35750 ÖDEMİŞ/İZMİR
|SEFERİHİSAR İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
|02327435700
|02327435736
|SEFERİHİSAR ADALET SARAYI -KAT 2- SEFERİHİSAR/İZMİR
|SELÇUK İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
|02328926922
|02328926509
|ATATÜRK MAHALLESİ ATATÜRK CADDESİ HÜKÜMET KONAĞI SELÇUK/İZMİR
|TİRE İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
|02325122262
|02325122262
|İPEKÇİLER MAHALLESİ ADLİYE MEYDANI NO:6 TİRE / İZMİR
|TORBALI İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
|02328532261
|02328531960
|TORBALI MAHALLESİ 5104 SOKAK NO:22 ÇETİNELLER ORTAOKULU SPOR SALONU TORBALI / İZMİR
|URLA İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
|02327541374
|02327541374
|RÜSTEM MAHALLESİ ERDOĞAN KER CADDESİ ADALET SARAYI URLA
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