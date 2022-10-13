Ankara'da IŞİD operasyonu: 14 gözaltı

Ankara'da terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda yabancı uyruklu 14 şüpheli gözaltına alındı.

DHA
13 Ekim 2022 Perşembe, 10:53
Ankara'da IŞİD operasyonu: 14 gözaltı
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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, 15 şüphelinin çatışma bölgelerindeki IŞİD mensupları ile irtibatlı olduğunu belirledi.

Harekete geçen ekipler, belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı.

14 şüpheli yakalandı, firari 1 şüpheli aranıyor.


IŞİD Terör örgütü Operasyon

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