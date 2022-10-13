Ankara'da IŞİD operasyonu: 14 gözaltı
Ankara'da terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda yabancı uyruklu 14 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, 15 şüphelinin çatışma bölgelerindeki IŞİD mensupları ile irtibatlı olduğunu belirledi.
Harekete geçen ekipler, belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı.
14 şüpheli yakalandı, firari 1 şüpheli aranıyor.
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