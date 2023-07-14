Mersin'de IŞİD'e şafak operasyonu: 6 gözaltı kararı

Mersin'de terör örgütü IŞİD üyesi olduğu öne sürülen 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik şafak operasyonu düzenlendi.

DHA
Yayınlanma: 14.07.2023 - 07:03
Mersin'de IŞİD'e şafak operasyonu: 6 gözaltı kararı
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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürdükleri soruşturma kapsamında  terör örgütü IŞİD içerisinde silahlı faaliyette bulunduğu ve yurt dışındaki örgüt mensuplarıyla irtibatlı oldukları öne sürülen 6 kişiyi tespit etti.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından harekete geçen ekipler, bu sabah günün ilk ışıklarıyla 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel harekat timlerinin demir kapılarını koçbaşalarıyla kırarak girdikleri evlerde arama yapan ekipler, hakkında yakalama kararı bulunan şüphelileri gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, daha sonra Emniyet'e götürüldü. 


Mersin IŞİD Operasyon

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