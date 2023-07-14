İstanbul'un 3 ilçesinde IŞİD operasyonu: 28 şüpheli yakalandı!

İstanbul'un Başakşehir, Esenyurt ve Beylikdüzü ilçelerinde terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 14.07.2023 - 10:43
Abone Ol google-news

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü IŞİD'in faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.

15 ADRESE OPERASYON!

Terör örgütü ve çatışma bölgeleriyle iltisaklı şüphelilerin kimlik ve adreslerini belirleyen ekipler tarafından Başakşehir, Esenyurt ve Beylikdüzü'ndeki 15 adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda 28 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alınırken, adreslerdeki aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 172 mermi, 100 bin 600 lira, 77 bin 500 dolar ile bin 610 avro ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.


Başakşehir beylikdüzü çatışma Esenyurt gözaltı IŞİD İstanbul Operasyon

İlgili Haberler

Mersin'de IŞİD'e şafak operasyonu: 6 gözaltı kararı

Mersin'de IŞİD'e şafak operasyonu: 6 gözaltı kararı
Araçlarında el bombası bulundu... 2 IŞİD şüphelisi gözaltına alındı!

Araçlarında el bombası bulundu... 2 IŞİD şüphelisi gözaltına alındı!
Ankara’da 'IŞİD' operasyonu: 22 yabancı uyruklu gözaltına alındı

Ankara’da 'IŞİD' operasyonu: 22 yabancı uyruklu gözaltına alındı

En Çok Okunan Haberler