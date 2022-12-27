Ankara'da IŞİD operasyonu: 9 gözaltı

27 Aralık 2022 Salı, 10:23

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, IŞİD’li teröristlerle irtibatlı oldukları belirlenen 10 yabancı uyruklu şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. İl genelindeki operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

MATERYALLER EL KONULDU

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale el konuldu. Diğer şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.