Ankara'da IŞİD operasyonu: 9 gözaltı
Ankara'da, çatışma bölgelerindeki IŞİD'li teröristlerle irtibatlı olduğu belirlenen şüphelilere yönelik operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, IŞİD’li teröristlerle irtibatlı oldukları belirlenen 10 yabancı uyruklu şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. İl genelindeki operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
MATERYALLER EL KONULDU
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale el konuldu. Diğer şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
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