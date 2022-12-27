Gaziantep'te IŞİD'e yönelik 14 gözaltı kararı

Gaziantep’te radikal İslamcı terör örgütü IŞİD’e yönelik soruşturmada 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

AA
27 Aralık 2022 Salı, 08:52
Gaziantep'te IŞİD'e yönelik 14 gözaltı kararı
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Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü IŞİD içerisinde geçmiş dönemlerde faaliyet yürüttüğü, güncel örgütsel irtibatlarının devam ettiği ve örgüte eleman kazandırma faaliyetinde bulundukları tespit edilen bazı kişilere yönelik soruşturma başlatıldı.

14 GÖZALTI KARARI

Soruşturma kapsamında 14 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

Sabah saatlerinde belirlenen adreslere baskın düzenleyen ekipler, bazı şüphelileri gözaltına aldı.


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