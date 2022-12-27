Gaziantep'te IŞİD'e yönelik 14 gözaltı kararı
Gaziantep’te radikal İslamcı terör örgütü IŞİD’e yönelik soruşturmada 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü IŞİD içerisinde geçmiş dönemlerde faaliyet yürüttüğü, güncel örgütsel irtibatlarının devam ettiği ve örgüte eleman kazandırma faaliyetinde bulundukları tespit edilen bazı kişilere yönelik soruşturma başlatıldı.
14 GÖZALTI KARARI
Soruşturma kapsamında 14 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.
Sabah saatlerinde belirlenen adreslere baskın düzenleyen ekipler, bazı şüphelileri gözaltına aldı.
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