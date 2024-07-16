Ankara'da kaçakçılık şüphelisi 55 kişi yakalandı

Yayınlanma: 16.07.2024 - 17:50

Güncelleme: 16.07.2024 - 17:50

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Çankaya ilçesi Kızılay bölgesi ağırlıklı olmak üzere il genelinde kaçakçılara yönelik operasyonlar gerçekleştirdi.

Operasyonlar kapsamında; 49 ayrı olayda 55 kişi gözaltına alındı.

Ayrıca yapılan aramalarda 463 bin 600 doldurulmuş makaron, 260 bin boş makaron, 7 bin 530 paket sigara, 5 bin 88 litre karışımlı akaryakıt, 2 bin 729 elektronik ürün, 695 cep telefonu yedek parçası ve aksesuarı, 719 kilogram tütün, 198 şişe sahte alkollü içki, 100 puro, 38 cep telefonu, 1 lüks marka otomobil ele geçirildi.