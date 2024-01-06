Ankara'da kadın cinayeti: Bıçaklanarak öldürüldü!
Ankara'nın Sincan ilçesinde evli olduğu erkek tarafından bıçaklanan kadın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, dün Tandoğan Mahallesi Zeki Uğur Caddesi'ndeki bir apartmanda Gülseven D. ile evli olduğu erkek S.D. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olay sırasında S.D, Gülseven D.'yi bıçakladı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan kadın kurtarılamadı.
TUTUKLANDI
S.D. polis ekiplerine teslim oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.D. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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