Ankara'da kamyon minibüse çarptı: Çok sayıda yaralı var

Yayınlanma: 02 Şubat 2023 - 17:56

Güncelleme: 02 Şubat 2023 - 18:11

Ankara'nın Çubuk ilçesindeki Ankara Bulvarı'nda meydana gelen olayda, Osman Z. yönetimindeki kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı istikamette seyir halinde olan Veysel Ç. yönetimindeki minibüsüne arkadan çarptı.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan 7 kişi ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla kentteki hastenelere kaldırıldı.

Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.