Ankara'da karbonmonoksit gazından zehirlenen 7 kişi tedavi altına alındı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen 7 yabancı uyruklu hastaneye kaldırıldı.

AA
Yayınlanma: 17.12.2023 - 10:34
Ankara'da karbonmonoksit gazından zehirlenen 7 kişi tedavi altına alındı
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Ankara'nın Keçiören ilçesi Ufuktepe Mahallesi Şehit Ali Ekşioğlu Sokak'ta bir binanın aynı dairesinde bulunan 7 yabancı uyruklu, henüz bilinmeyen bir nedenle fenalaştı.

Haber verilmesi üzerine söz konusu adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yabancı uyruklu 7 kişinin karbonmonoksit gazından zehirlendiği tespit edildi.

Yabancı uyruklu kişilerin ikamet ettiği binada, doğal gaz ekiplerince gaz kaçağı kontrolü yapıldı.


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