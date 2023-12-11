Kocaeli'de karbonmonoksit gazından etkilenen anne ve 3 çocuğu hastaneye kaldırıldı

Yayınlanma: 11.12.2023 - 09:04

Güncelleme: 11.12.2023 - 09:16

Gebze'de Mevlana Mahallesi Isıkgöl Caddesi'nde yaşayan yabancı uyruklu anne H.J., mide bulantısı şikayetiyle uyandığı sırada 3 çocuğuyla sobadan sızan gazdan etkilendiklerini fark etti.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Anne H.J'nin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, evde yaptıkları ilk müdahalenin ardından anne ve 3 çocuğunu, Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Anne ve çocuklarının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.