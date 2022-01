Ankara'da okul servis ücretlerine zam geldi

05 Ocak 2022 Çarşamba, 14:32

Ardı arkası kesilmeyen zamlar yurttaşın cebini yakarken akaryakıt, köprü ve otoyol ücretleri, harçlar, vergiler ve cezalarla birçok başlıkta 2022, zam yağmuru ile geldi. Son olarak Ankara'da servis ücretlerine zam yapıldı. Ankara Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Tuncay Elmadağlı, yüzde 20’lik bir 'artış' yaptıklarını açıkladı. Elmadağlı, şunları söyledi:

"Biz ağustos ayında zam yapmıştık. Mazot gibi giderlerimize yüzde 50’nin üzerinde zam geldi. Bakım gibi giderlerimize yüzde 100 zam geldi. Asgari ücretin yükselmesi. Dayanacak gücümüz kalmadı, giderlerimize çalışıyor şekline düştük. Talebimiz yüzde 40’tı. Giderlerimizle alakalı bir zam artışı.

"EYLÜLDE YENİ ZAMLAR KONUŞULACAK"

Normalde kurtarmayacak ama biz velilerimizin de çocuklarımız servislerinden almasını istemiyoruz. O yüzden bu zammı yüksek tutmadık. Haziranda okullar kapanana kadar biraz biz, biraz velilerimiz fedakarlık yapsın diye bu zammı yaptık. Eylülde yeni zamlar konuşulacak. Mazotta indirim bekliyorum. Kurtaracak mı derseniz normalde kurtarmıyor.

“NİYE DÜŞMEDİĞİNİ HAYRETLE KARŞILIYORUZ”

Dolar kuru düştü ama gider kalemlerinde düşüş yaşanmıyor. Buna da anlam veremiyoruz. Hükümetimiz de bu konuda muzdarip. Bununla alakalı gerekli tedbirleri almaya çalıştıkları söylüyorlar ama niye düşmediğini de hayretle karşılıyoruz.”

EN AZ 3 BİN 130 LİRA OLDU

Ankara’daki servis ücretlerinin yeni tarifesi şöyle oldu:

3 km’ye kadar yıllık 3 bin 130 lira,

3 km’den 6 km’ye kadar yıllık 3 bin 455 lira,

6 km’den 10 km’ye kadar yıllık 3 bin 995 lira,

10 km'den 15 km'ye kadar yıllık 4 bin 645 lira,

15 km’yi aşan her km. için 90 lira.

PERSONEL SERVİSLERİ DE ZAMLANDI

Personel servisleri için de 'yeni tarife' yayımlandı. Buna göre otobüslerde ilk kalkış ücreti 435 lira olacak ve her km. için 5 lira alınacak. 26 kişiden 35 kişiye kadar kapasitesi olan midibüslerde ilk kalkış 385 lira ve her km için 4 lira 50 kuruş, 18 kişiden 25 kişiye kadar kapasitesi olan midibüslerde ilk kalkış ücreti 275 lira ve her km. başına 4 lira, minibüslerde ise ilk kalkış ücreti 225 lira ve her km. başına 3 lira 50 kuruş olarak tarife belirlendi.