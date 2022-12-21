Ankara'da otomobil ve yolcu minibüsü çarpıştı: 7 yaralı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, otomobil ile yolcu minibüsünün çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

DHA
21 Aralık 2022 Çarşamba, 15:03
Ankara'da otomobil ve yolcu minibüsü çarpıştı: 7 yaralı
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Feci kaza, sabah saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Ankara Bulvarı'nda meydana geldi.

Ankara yönüne giden Nuri D. yönetimindeki 06 BCD 234 plakalı otomobil ile aynı yöndeki Çubuk-Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Esenboğa Yerleşkesi hattında çalışan Kasım K.'nin kullandığı 06 CDV 30 plakalı yolcu minibüsü çarpıştı.

7 KİŞİ YARALANDI

Kazada otomobil sürücüsü ile eşi Elmas D. ve minibüste bulunan 5 yolcu, yaralandı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 


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