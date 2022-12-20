Şarampole yuvarlanmasın diye minibüsü iple tuttular
Van’ın Gürpınar ilçesinde yoldan çıkan minibüsün şarampole yuvarlanmaması için aracı ip ve halatla bağlayan yurttaşlar yardımın gelmesini bekledi.
Van’ın Gürpınar ilçesi Yatağan Mahallesi’nde M.Ş.G.’ye ait öğrenci servisi, öğrencileri almaya gittiği sırada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.
Yoldan geçen sürücülerin bilgi vermesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri, jandarma ve Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı Gürpınar Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.
Ekipler ve bölgeye gelen yurttaşlar minibüse ip ve halat bağlayıp tutarak, aracın şarampole yuvarlanmasını önlediler.
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