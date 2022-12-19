Girdiği minibüste mahsur kaldı, polis kurtardı
Bursa’nın İnegöl ilçesinde girdiği park halindeki minibüste mahsur kalan Berat A. (22) polis ekiplerince kurtarılıp, gözaltına alındı. Berat A.’nın ifadesinde, soğuk havadan korunmak için minibüse girdiğini ve kilitli kaldığını söylediği öğrenildi.
Orhaniye Mahallesi 1’inci Manolya Sokak’ta, 19 Aralık Pazartesi saat 09.00 sıralarında Sabri Çapraz'a ait park halindeki 16 Y 3516 plakalı minibüse giren Berat A., kapıyı açamayınca mahsur kaldı.
Berat A., minibüsün kapılarını açmak için zorlarken, duyduğu sesler üzerine sokağa çıkan Semiha Buyruk (80) tarafından fark edildi. Buyruk, komşularına haber verirken, ihbarla olay yerine sevk edilen polis ekipleri,Berat A.'yı mahsur kaldığı minibüsün içinden çıkartıp, gözaltına aldı.
Berat A.'nın Emniyet'teki ifadesinde, gece soğuk havadan korunmak için minibüse girdiğini ve kilitli kaldığını söylediği öğrenildi.
"BEN SABRİ DEĞİLİM, BENİ KAPATTILAR"
Berat A.'yı fark eden Semiha Buyruk ise o anları şöyle anlattı:
"Dışarıya çıktım sesler geliyordu. ‘Sabri ne oldu?’ diye seslendim. ‘Ben Sabri değilim, beni kapattılar. Kapıyı aç’ dedi. Ben de ‘Anahtarları isteyeyim’ dedim. Komşulara haber verdim."
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