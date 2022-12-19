İstanbul'da minibüsçüler 'güzergah' anlaşmazlığına düştü, yolcular mağdur oldu

19 Aralık 2022 Pazartesi, 12:17

C-75 Mustafa Kemal-Örnek Mahallesi minibüs hattı şoförleri, Ümraniye Esenevler'de aynı güzergahı kullanan C-65 Örnek Mahallesi-Kadıköy- Mustafa Kemal hattı şoförlerini, 'Yolcularımızı alıyorlar, gelirlerimiz azalıyor' gerekçesiyle İBB'ye şikayet etti. Şikayetin ardından UKOME kararıyla güzergah değişti.

C-65 hattı minibüs şoförleri bu karara karşı iptal davası açtı. İstanbul 9. İdare Mahkemesi UKOME'nin kararını iptal etti. İptal kararı sonrası UKOME yeniden bir düzenleme yaptı. C-65 Örnek Mahallesi-Kadıköy- Mustafa Kemal hattı minibüsleri yeni düzenleme ile hatta giremiyor. Giren minibüsler ise ceza keserek bağlandı.

YOLCULAR MAĞDUR OLDU

Minibüs sayısındaki azalma nedeniyle, dolu gelen minibüslerde yer bulamayan bir çok yolcunun mağdur olduğu belirtildi. Yağmur altında bekleyen minibüs yolcuları, bu duruma tepki gösterdi. C-65 Örnek Mahallesi-Kadıköy- Mustafa Kemal hattı şoförleri ise araçlarının çalıştırılmaması nedeniyle oluşan mağduriyetin giderilmesini istedi.

GEÇ KALAN YOLCULAR İSYAN ETTİ

Bir minibüs yolcusu, yaklaşık bir saattir minibüs beklediğini belirterek, "C-75 Ümraniye-Göztepe minibüsleri dolu geçiyor. Biz nasıl bineceğiz, buna çözüm bulunması lazım" dedi. Lise öğrencisi Sudem Kırıldağı ise sabah 06.50'den itibaren beklediğini ifade ederek, "12. sınıf öğrencisiyim, staja geç kaldım. Minibüs gelmediği zamanlarda burada bekleme oluyor" dedi.

GELİRLERİNİ ARTIRMAK İÇİN GÜZERGAH DEĞİŞTİRDİLER

Minibüs sahibi Şafak Hamza, "Bu güzergah üzerinde iki hat çalışıyor. Diğer hat sahipleri gelirleri azalıyor diye, şikayetçi oldular. Bu hattı UKOME kararıyla ya da artık başka nasıl yaptılarsa iptal ettirdiler. Daha sonra konu mahkemeye taşındı. Mahkeme UKOME'nin kararını iptal etti. Her minibüs günlük kaç yolcu taşıyor, gelir ne oluyor belediye hesaplıyor. Bu minibüsler 980 yolcu taşıyor. Yolcu sayısını, gelirlerini daha fazla nasıl artırırız diye, 450 metrelik mesafeyi de kullanmak için böyle bir düzenleme yaptılar. Hattı kullanmaya devam eden 20 araba bağlandı" dedi.



