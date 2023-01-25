Ankara'da parktaki 'köpek kulübelerinin' kaldırılmasına tepki: 'Yaşam hakları ellerinden alınmamalı'
Ankara'nın Çankaya ilçesinde hayvanseverler, parkta bakımını üstlendikleri sokak köpeklerinin kulübelerinin belediye tarafından kaldırılmasına tepki gösterdi.
Öveçler Mahallesi'ndeki hayvanseverler, Ahmet Arif Parkı'nda barınan köpekler için kendi imkanları ile kulübeler yaptı. Hayvanseverler, içlerinde engelli hayvanların da olduğu 7 köpeğin bakımını üstlendi.
İLÇE BELEDİYESİ EKİPLERİ KALDIRDI
Çevredekilerin şikayeti üzerine kulübeler önceki gün, ilçe belediyesi ekiplerince kaldırıldı. Besleme yapmak için parka geldiğinde köpekleri açıkta gören hayvanseverler ise duruma tepki gösterdi.
Yurttaşlar, sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla seslerini duyurmaya çalıştı.
"HER CANLI NEREDE İSTİYORSA ORADA YAŞAMALI"
Mahalleliden Özge Özdemir, sokak hayvanları konusunda herkesin duyarlı olması gerektiğini belirterek, "7 tane sokak köpeğimiz var, yaklaşık 10 yıldır burada yaşıyorlar. 4 yıldır da ben kendilerini besliyorum. Bakımlarını ve mamalarını belediyeden yardım almadan kendi oluşturduğumuz küçük bir grup ile üstlendik. Barınaklarını temiz ve nizami bir şekilde kurmuştuk. Dün bizi arayarak barınakları kaldıracaklarını söylediler. Sabahı bekleyip, barınakları başka alana taşımamız için fırsat tanıyacaklarını söylediler. Sonra sabah geldiğimizde barınaklarımızı yerinde bulamadık. Her canlı nerede istiyorsa orada yaşamalı. Bu konuda herkes duyarlı olmalı, yaşam hakları ellerinden alınmamalı. Bizim belediyeden tek talebimiz kulübelerin geri getirilip yerine bırakılması" dedi.
Çankaya Belediyesi yetkilileri ise parkta kitap okuyan, yürüyüş yayan, çocuğuyla vakit geçiren ailelerin kulübelerin temiz olmadığı, kirliliğe yol açtığı yönünde şikayet ettiklerini, bu yüzden de kaldırıldığını söyledi.
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