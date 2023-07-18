Yayınlanma: 18.07.2023 - 12:57

Güncelleme: 18.07.2023 - 12:57

Ankara MKE patlama 2023 konusu 18 Temmuz Salı günü gündemde yerini aldı. Ankara’da bulunan MKE fabrikasında nedeni henüz belirlenemeyen patlamanın detayları araştırılmaya başlandı. Ankara Kayaş’ta bulunan kapsül fabrikasında patlama olduğuna bilgiler geçiliyor. Peki, Ankara'da patlama mı oldu? MKE patlama mı oldu? Ankara MKE patlamasında ölü ve yaralı var mı? İşte ayrıntılar...

ANKARA'DA PATLAMA MI OLDU?

Ankara’nın Kayaş ilçesinde yer alan MKE’nin kapsül fabrikasında meydana geldi. Nedeni henüz belirlenemeyen patlamada 4 kişinin yaralandığı açıklandı.

MKE PATLAMA MI OLDU?

Ankara’nın Kayaş ilçesinde üretim yapan MKE fabrikasında patlama meydana geldi.

Makine ve Kimya Endüstrisi’nin (MKE)’nin Ankara’da bulunan Kapsül Fabrikası’nda çıkan patlamada 1 ağır 4 yaralının olduğu öğrenildi.

Ankara’nın Mamak ilçesine bağlı Kayaş semtinde bulunan MKE Kapsül Fabrikası’nda patlama meydana geldi.

İhlas Haber Ajansı tarafından aktarılan bilgiye göre saat 11.00 civarında gelen ihbarlar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi. Ayrıca suyla reaksiyona giren malzemeler sebebi ile müdahalede güçlük yaşandığı ve yangının ormanlık alanı da etkilediği öğrenildi.

ANKARA MKE ÖLÜ YARALI VAR MI?

Olaya ilişkin 4 kişinin yaralandığı açıklandı. Yaralılardan birinin durumunun ise ağır olduğu ifade edildi.