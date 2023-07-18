Son depremler! Erzurum'da deprem mi oldu? 18 Temmuz 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 18 Temmuz 2023 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 18 Temmuz 2023 Türkiye'deki depremler…

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.07.2023 - 09:27
Son depremler! Erzurum'da deprem mi oldu? 18 Temmuz 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?
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AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 18 Temmuz'da meydana gelen depremler... Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te de hissedilen depremin etkileri sürerken sarsıntı hissedenler AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. İşte, 18 Temmuz'da meydana gelen depremler...

ERZURUM'DA DEPREM Mİ OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Erzurum'un Köprüköy ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Saat 03.27'de meydana gelen depremin 7.02 km derinlikte olduğu bildirildi.

18 TEMMUZ'DA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

09:03:36 -.-  1.8  -.-   ODUNPAZARI (ESKISEHIR)                

08:19:52 -.-  2.1  -.-   CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA)          

08:11:06 -.-  1.6  -.-   ELDELEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)      

06:31:42 -.-  2.3  -.-   SAZOBA-AKHISAR (MANISA)               

06:28:02 -.-  3.3  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)        

05:51:14 -.-  2.5  -.-   AKCA-KALE (MALATYA)                   

04:57:44 -.-  2.3  -.-   AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)        

04:04:03 -.-  1.9  -.-   KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)   

04:01:16 -.-  1.7  -.-   FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA)        

03:27:19 -.-  4.0  -.-   YEMLIK-KOPRUKOY (ERZURUM)             

03:22:02 -.-  1.6  -.-   BALIKCIL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)     

02:51:16 -.-  2.5  -.-   TASLIYAYLA-SIVRICE (ELAZIG)           

02:33:35 -.-  2.5  -.-   BESTEPE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)      

02:13:19 -.-  1.8  -.-   MAZIKOY-BODRUM (MUGLA)                

02:12:22 -.-  2.5  -.-   MAZIKOY-BODRUM (MUGLA)                

01:37:23 -.-  2.2  -.-   GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)          

01:10:02 -.-  3.2  -.-   KUCUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 

00:38:07 -.-  2.3  -.-   GUZELKOY-DOGANSEHIR (MALATYA)         


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