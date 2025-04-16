Ankara'da polislerin mesai süresi uzatıldı: Valilikten açıklama

Yayınlanma: 16.04.2025 - 00:22

Güncelleme: 16.04.2025 - 00:22

Ankara Emniyet Müdürlüğü, kentteki güvenlik önlemlerini artırmak amacıyla 17-21 Nisan tarihleri arasında tüm polis birimlerinin mesai saatlerini 12 saate çıkardı. Uygulamanın gerekçesi olarak “görev yoğunluğu” ve olası güvenlik açıklarının önüne geçme ihtiyacı gösterildi.

İhtiyaç halinde kent dışından da polis takviyesi yapılabilmesi için gerekli formun gönderildiği ve görevlendirme taleplerinde belirlenen sayının altına düşülmemesi gerektiği vurgulandı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Söz konusu durum hakkında Ankara Valiliği bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarında İl Emniyet Müdürlüğümüzün 12/12 çalışma sistemiyle ilgili iddiaların yer aldığı görülmüştür. Konu tamamen ilimizde asayiş suçlarına yönelik olarak belli periyotlarla gerçekleştirilen huzur uygulamaları ile ilgilidir ve rutinleşen bir uygulamadır. Bundan başkaca bir anlam çıkarılması gerçeğe aykırı olup iyi niyetten uzaktır."