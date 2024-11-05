Ankara'da sahte tapu belgesiyle dolandırıcılık: 8 gözaltına alındı!

Yayınlanma: 05.11.2024 - 14:57

Güncelleme: 05.11.2024 - 15:15

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına şikâyette bulunan müşteki, bazı şüphelilerin kendilerini devletin yüksek kademelerindeki görevlilerle bağlantılı gösterdiklerini, İstanbul ve Antalya'da bulunan Milli Emlak arazilerinin satış işlemini gerçekleştirecekleri vaadiyle 40 milyon lira karşılığında 9 tapu senedi verdiklerini belirtti.

Bunun üzerine Ankara Kriminal Polis Laboratuvarı'nda yapılan teknik inceleme sonucunda tapuların sahte olduğu tespit edildi.

400 BİN DOLARLIK SÖZLEŞME İLE BORÇLANDIRMIŞLAR

Öte yandan, bir diğer müşteki olarak beyanda bulunan kuyumcu ise aynı şüphelilerin kendisini aylık altın kotasının yükseltilmesi vaadiyle Ankara'ya davet ettiklerini, istedikleri parayı alamayınca kendisini ve oğlunu alıkoyarak tehdit ettiklerini ve silah zoruyla 200 bin dolar maddi menfaat sağladıklarını ayrıca 400 bin dolarlık sözleşme imzalatarak borçlandırdıklarını kaydetti.

BİR ŞÜPHELİ ARANIYOR

Başsavcılık tarafından olayla bağlantısı olduğu belirlenen 9 şüpheli hakkında "nitelikli dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik", "yağma", "özel belgede sahtecilik" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Şüphelilerin evlerinde ve iş yerlerinde yapılan arama ve el koyma işlemlerinin tamamlandığı bildirildi.