Bursa'da otomobil kutlama yapan Galatasaray taraftarlarının arasına daldı: 2 yaralı

Yayınlanma: 31.05.2023 - 07:20

Güncelleme: 31.05.2023 - 07:20

Spor Toto Süper Lig'in 36’ncı haftasında Galatasaray’ın deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenerek sezonunun bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından İnegöl ilçesinde yaşayan Sarı-Kırmızılı taraftarlar, sokaklara çıkarak şampiyonluklarını kutladı.

2 KİŞİ YARALANDI

Altay Caddesi’nde de yolu araç trafiğine kapatan taraftar grubu meşale yakıp, marşlar eşliğinde şampiyonluklarını kutladı. Bu sırada Yusuf Y.'nin kullandığı 20 PH 504 plakalı otomobil, kalabalığın arasında dalarak taraftarlardan Nehir Ezgi V.(20) ve Samet E.(19)'ye çarptı.

Duruma öfkelenen kalabalık, sürücü Yusuf Y.’yi durdurarak otomobilden indirmek için yoğun çaba sarf ederken, taraftarların arasında manevralar yapan sürücü olay yerinden hızla uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Taraftar grubunu sakinleştiren polis çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumun iyi olduğu belirtildi. Sürücü Yusuf Y.’nin bir süre sonra polis merkezine giderek teslim olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.