Canlı yayında tacize uğradı: Durumu izleyiciler fark etti
Popüler canlı yayın platformu Twitch'te yayın yapan Alison Liddey, süpermarketten aldığı ürünleri kasadan geçirdiği sırada arkasından geçen bir erkek tarafından tacize uğradı. Markette yaşanan taciz olayı anbean canlı yayın kamerasına yansırken, durumu fark eden ise izleyiciler oldu.
Amerika'nın Kaliforniya eyaletinde yaşayan Twitch yayıncısı Alison Liddey, süpermarketteki alışverişi sırasında kimliği belirsiz bir erkek tarafından tacize uğradı. İzleyicilerin uyarılarına rağmen Twitch yayıncısı durumun farkına varamadı ve alışverişine devam etti.
ANBEAN YAYINA YANSIDI
Canlı yayın platformu Twitch'te 630 binden fazla takipçisi bulunan ibabyrainbow kullanıcı adlı Alison Liddey, süpermarketten aldığı ürünleri kasadan geçirirken arkasından geçen bir erkek, gizlice Alison Liddey'in arkadan fotoğrafını çekti ve hemen uzaklaştı.
DOĞUM GÜNÜ İÇİN MALZEME ALMAYA GİTTİ
Günün erken saatlerinde evde canlı yayın yapmaya başlayan Alison Liddley, evde yaptığı üç saatlik canlı yayından sonra 21. doğum günü partisi için süpermarkete malzeme almaya gitti.
Alışverişini tamamlayan Liddey, kasada aldığı ürünleri geçerken bir yabancı tarafından gizlice arkadan fotoğrafı çekildi.
YAŞANANLARDAN HABERSİZ BİR ŞEKİLDE DEVAM ETTİ
Süpermarkete malzeme almaya giden Alison Liddley, bir yandan ise takipçilerine canlı yayın yapıyordu. Canlı yayında dört buçuk saati geride bırakan yayıncının kimliği belirsiz bir erkek tarafından gizlice fotoğrafı çekildi.
Bu durumu fark eden izleyicileri ise sohbette yayıncıyı uyarmaya çalıştı, ancak Liddey, durumun farkına varamadı ve alışverişine devam etti.
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