Şort tacizine tepki: İstediğimi giyerim!

22 Ağustos 2022 Pazartesi, 16:57

Kocaeli'ndeki olay, saat 14.00 sıralarında, Şehabettin Bilgisu Caddesi'nde meydana geldi.

Yolda yürüyen kadın, iddiaya göre, arkasından gelen kişinin kendisine şort giydiği gerekçesiyle laf attığını söyledi.

Kadın, kendisine laf attığını öne sürdüğü kişiye "Sen adam mısın? İstediğimi de giyerim" diye bağırdı. Laf attığı iddia edilen kişi, bölgeden uzaklaşırken, bu anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.