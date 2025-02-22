Ankara'da TIR'a 'kaçak tütün' baskını: 4 ton 700 kilo ele geçirildi
Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde, bir tırda 4 bin 700 kilo bandrolsüz kıyılmış açık tütün yakalandı.
KOM Şube Müdürlüğünce İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kahramankazan Kışla Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleriyle beraber yapılan operasyon sonucunda, 21 Şubat Cuma günü saat, 13.30 sıralarında Kahramankazan Kışla Jandarma Karakol Komutanlığı Yol Kontrol Noktasında C.A. isimli bir şahısın kullanmış olduğu TIR’da yapılan aramada piyasa değeri 7 milyon 50 bin lira olan, 4 bin 700 kilo bandrolsüz kıyılmış açık tütün ele geçirildi.
Olayla ilişkin soruşturma başlatıldı.
Etiketler: #Ankara
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