Ankara'da toplu taşıma 19 Mayıs'ta 'ücretsiz' olacak

Ankara’da 19 Mayıs dolayısıyla belediyeye bağlı toplu taşıma araçlarından ücretsiz şekilde yararlanılabilecek. Söz konusu gelişme, ABB'ye bağlı EGO Genel Müdürlüğü tarafından duyuruldu.

cumhuriyet.com.tr
17 Mayıs 2022 Salı, 09:49
Ankara'da toplu taşıma 19 Mayıs'ta 'ücretsiz' olacak
Abone Ol google-news

Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı EGO Genel Müdürlüğü, '19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda EGO otobüsleri, metro, Ankaray ve Telefrik’in ücretsiz olarak hizmet vereceğini duyurdu.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Ankara Büyükşehir Belediye Meclisince alınan “İlk Mahalli İdare seçimlerine kadar dini ve milli bayram günlerinde saat 06.00’dan başlayarak gece saat 24.00’e kadar EGO Genel Müdürlüğüne ait otobüs, raylı sistemler ve teleferik ile verilen toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlandırılması …” kararı gereği vatandaşlarımız, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda EGO Genel Müdürlüğünce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden (Otobüs, Metro ve ANKARAY ile daha önce belirlenen servis saatlerinde olmak kaydıyla Teleferik) ücretsiz olarak faydalanabileceklerdir."


Ankara Ulaşım toplu ulaşım 19 Mayıs

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler