Ankara'da toplu taşıma 19 Mayıs'ta 'ücretsiz' olacak

17 Mayıs 2022 Salı, 09:49

Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı EGO Genel Müdürlüğü, '19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda EGO otobüsleri, metro, Ankaray ve Telefrik’in ücretsiz olarak hizmet vereceğini duyurdu.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Ankara Büyükşehir Belediye Meclisince alınan “İlk Mahalli İdare seçimlerine kadar dini ve milli bayram günlerinde saat 06.00’dan başlayarak gece saat 24.00’e kadar EGO Genel Müdürlüğüne ait otobüs, raylı sistemler ve teleferik ile verilen toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlandırılması …” kararı gereği vatandaşlarımız, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda EGO Genel Müdürlüğünce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden (Otobüs, Metro ve ANKARAY ile daha önce belirlenen servis saatlerinde olmak kaydıyla Teleferik) ücretsiz olarak faydalanabileceklerdir."