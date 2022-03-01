Ankara’da Turizm ve Seyahat Fuarı

01 Mart 2022 Salı, 18:59

Fuar öncesi basın mensupları ile buluşan Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran ve Atis Fuarcılık A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Bilgin Aygül, Ankara’nın kültürel ve tarihi imkanlarının tanıtılmasında önemli rol oynayacak 5. Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı TRAVELEXPO Ankara hakkında açıklamalarda bulundu.

Toplantıya; Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Turizm Akademisyenleri Derneği Başkanı Prof. Dr. Muharrem Tuna, ATİD Başkanı Birol Akman, ANTOD Başkanı Atilla Aytun, ATO Turizm Komitesi Başkanı Savaş Çolakoğlu, Ankara Kent Konseyi Kale Grubu Başkanı Eski Vekil Sevket Bülent Yahnici, Ankara Büyükşehir Belediyesi Turizm Müdürü Aykut Cıngır, Ankara Kültür İl Müdürü Ali Ayvazoğlu katıldı. Fuara sağlık turizmi için Irak, Kazakistan, İran, İsveç, Ukrayna, Cezayir, Kazakistan, Rusya, Litvanya, Makedonya, Tacikistan, Kırgızistan, İsviçre dahil olmak üzere 13 ülkeden 40 sektör profesyonelinin geleceğini söyleyen Aygün “Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı desteğiyle İran, Sırbistan, Almanya, Azerbaycan, Rusya, Makedonya’dan 20 tur operatörüyle ikili görüşmeler yapılacak fuara toplamda 17 ülke katılacak. 40’ın üzerinde destinasyon, 200’ün üzerinde katılımcının yer alacağı fuar, 10.00 – 19.00 saatleri arasında ücretsiz ziyaret edilebilecek. İran’ın kardeş ülke, Trabzon’un ise kardeş kent olduğu fuarda; 17 ülke (Kuzey Makedonya, Vietnam, Kırgızistan, Ekvator, Güney Afrika, Paraguay, Sri Lanka, Kazakistan, Latvia, Letonya, Uganda, Rusya, Meksika, Malezya, Filipinler), 40’ın üzerinde destinasyon, 200’ün üzerinde katılımcı yer alacak” bilgisini paylaştı.

"BAŞKENT KIYMETLİ VE ÜSTÜ ÖRTÜLÜ BİR HAZİNE"

Baran ise, yaşanan Rusya Ukrayna savaşının ülkemizdeki etkilerine değinerek “Bizim coğrafyamız sorunlu bir coğrafya. Ne yazık ki siyasi ve ekonomik ilişkilerde bulunduğumuz bu iki ülkenin durumu bizleri etkiliyor” dedi. 2016 yılından bu zaman dilimine kadar düzenlenen TRAVELEXPO Ankara’ya 30 bin kişinin katılım gösterdiğinin de altını çizen Baran sözlerine şunları kaydetti:

“Ankara kıymetli ve üstü örtülü bir hazine. Bizlerin çabası bu gizli hazineyi ortaya çıkarmak. 5 yıldır bu örtüyü kaldırmak için çabalıyoruz. Termal turizmin cenneti olan Başkentimiz için önem taşıyan bu fuar için teşekkürlerimi sunuyorum.”