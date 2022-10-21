Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde polisin iki ayrı eve düzenlediği eş zamanlı operasyonda 1498 sentetik hap ve bir miktar bonzai ve metamfetaminle yakalanan 4 kişi, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, istihbarat çalışmasıyla iki ayrı evde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı. Söz konusu iki eve, önceki gün eş zamanlı operasyon düzenlendi.
6 BİN 100 TL'YE EL KONULDU
Evlerde yapılan aramalarda toplam 1498 sentetik hap, 2,64 gram metamfetamin, 0,91 gram bonzai, ruhsatsız 1 tüfek ve 4 fişek ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 6 bin 100 TL ele geçirildi.
Her iki evdeki toplam 4 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.Ö. (42) ve O.S. (25) tutuklanırken, diğer 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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