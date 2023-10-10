Aydın merkezli 3 ilde terör operasyonu: 5 gözaltı

Aydın merkezli İstanbul ve Ankara'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 10.10.2023 - 20:08
Aydın merkezli 3 ilde terör operasyonu: 5 gözaltı
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Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasına yönelik Aydın merkezli İstanbul ve Ankara'da belirlenen adreslere sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda H.T., E.K., İ.N., Y.K. ile T.C. gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

 


Operasyon İstanbul Ankara

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