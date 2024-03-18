Ankara’da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara Emniyet Müdürlüğü, 19 Mart Salı günü bazı yolların trafiğe kapatılacağını açıkladı.

İHA
Yayınlanma: 18.03.2024 - 21:06
Ankara’da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Abone Ol google-news

Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 19 Mart tarihinde düzenlenecek bir program nedeniyle saat 11.00’den itibaren Sağduyu Caddesi’nin Samsun Yolu (19 Mayıs Bulvarı) ile 1755’nci Sokak arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamının çift yönlü, Sağduyu Caddesi’nden Samsun Yolu’na bağlanan varyant ile Samsun Yolu’ndan Sağduyu Caddesi’ne bağlanan yan varyantların tamamının (alt geçit hariç) araç trafiğine kapatılacağı duyuruldu. Vatandaşların mağdur olmamaları için toplu taşıma araçlarını kullanmaları istendi.


Ankara haberleri Trafik haberleri

İlgili Haberler

Ankara’da MHP Kurultayı nedeniyle bazı yollar trafiğe kapanacak

Ankara’da MHP Kurultayı nedeniyle bazı yollar trafiğe kapanacak
Çığın kapattığı Van-Hakkari yolu trafiğe kapatıldı

Çığın kapattığı Van-Hakkari yolu trafiğe kapatıldı
Ankara’da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara’da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

MHP'de büyük kurultay günü... Tek aday Devlet Bahçeli kürsüye kolu sargılı çıktı, Erdoğan'ın 'Bu benim son seçimim' sözlerine yanıt verdi

MHP'de büyük kurultay günü... Tek aday Devlet Bahçeli kürsüye kolu sargılı çıktı, Erdoğan'ın 'Bu benim son seçimim' sözlerine yanıt verdi
Lübnanlı sanatçı Hajj Ali İstanbul’a geliyor!

Lübnanlı sanatçı Hajj Ali İstanbul’a geliyor!
Eylem Tok ve oğlu ABD'ye kaçmıştı... Aci ailesini yıkan ikinci ölüm: Sürücü rüzgarı suçladı, serbest kaldı

Eylem Tok ve oğlu ABD'ye kaçmıştı... Aci ailesini yıkan ikinci ölüm: Sürücü rüzgarı suçladı, serbest kaldı
Trans olduğunu açıklamıştı… Elliot Page’in yeni rolü belli oldu

Trans olduğunu açıklamıştı… Elliot Page’in yeni rolü belli oldu
1 milyonluk vekil sorusu ödülü getirdi

1 milyonluk vekil sorusu ödülü getirdi
İftara ne pişirsem, bugün ne yemek yapsam? 18 Mart 2024 Pazartesi 8. gün iftar menüsü

İftara ne pişirsem, bugün ne yemek yapsam? 18 Mart 2024 Pazartesi 8. gün iftar menüsü
Bakan Yerlikaya duyurdu: Trabzonspor-Fenerbahçe maçında çıkan olaylar sonrası 12 gözaltı!

Bakan Yerlikaya duyurdu: Trabzonspor-Fenerbahçe maçında çıkan olaylar sonrası 12 gözaltı!
20 Yaşındaki kadın, oteli uyuşturucu ticarethanesine çevirdi

20 Yaşındaki kadın, oteli uyuşturucu ticarethanesine çevirdi